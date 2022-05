L’agenda de la semaine du 30 mai

Le mois de juin approche à grands pas… quelles sont les nouveautés culturelles du ce premier mois d’été ?

June Events

Ce lundi 30 mai s’ouvre la 16ème édition du June Events à Paris. Nous avons rencontrés Anne Sauvage, la directrice de l’Atelier de Paris, retrouvez notre interview. Le festival qui clôt la saison de l’Atelier de Paris / CDCN a une particularité cette année : il s’ouvre en plein air dans le Bois de Vincennes. La danse et le théâtre sont au rendez-vous en ce début du mois de juin.

Anniversaire Thanks for nothing

La 5ème édition du Colloque Art et Engagement de Thanks for Nothing à l’Auditorium du musée du Louvre se tiendra lundi 30 mai de 12h à 17h30, afin de mettre en valeur les initiatives liant culture et solidarité. Au programme : les FEMEN, Martha Wilson et Camille Morineau, Ali Cherri et Lina Ghotmeh, Sammy Baloji, les associations SOS Méditerranée, la Maison des Femmes…

La Soirée des 5 ans de Thanks au Perchoir Ménilmontant

L’anniversaire de Thanks for nothing se poursuit dans la soirée avec une soirée au Perchoir de Ménilmontant à partir de 19h30. RSVP obligatoire.

Première de Sturm und drang au Printemps des Comédiens

Le Printemps des Comédiens a débuté le 25 mai dernier au Domaine d’O à Montpellier. Ce vendredi 3 juin, découvrez la première date de Sturm und drang de Julien Gosselin. Ce spectacle est un collage de texte qui retrace l’histoire de la littérature allemande.

Les nuits de Fourvières

Le festival de nuits d’été de Lyon, Les nuits de Fourvières, débute le jeudi 2 juin. Cette année le festival présente 59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra, cirque dont 12 créations et 7 coproductions. Toutes ces représentations auront lieu dans les théâtres antiques de Lyon.

Festival parade(s)

La 32ème édition du festival des arts de la rue à Nanterre se tiendra les 3,4 et 5 juin. Retrouvez notre rencontre avec la directrice artistique Mélanie Duplenne, ici. Après 2 années d’absence, Parade(s) fait son grand retour dans les rues de Nanterre, dans la joie et la bonne humeur.

Visuel : affiche Parade(s)