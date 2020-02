L’agenda de la semaine du 3 février

C’est déjà le mois de février deux mille vingt ! Le temps ne s’est pas arrêté, des évenements se finissent et d’autres commencent ! Le moment est venu d’assister à une dernière soirée, ou de savourer un temps perdu dans un lieu nouveau…

Dernière semaine du festival Faits d’Hiver

On en a vu de belles et de curieuses représentations dansées au festival des Faits d’hiver uniques. C’est encore le moment de voir de la danse et de remplir ses soirées de mouvements ! Une Nathalie Pubellier qui dansait sa vie, des haïkus de mouvements avec « Not I », l’expression énergique du Krump… cette semaine est la dernière, et le festival nous réserve encore quelques surprises ! Par exemple, il y a Daniel Linehan avec Sspeciess ce jeudi 6 et vendredi 7, c’est la première en France !

La dernière semaine des journées cinématographiques de Saint-Denis

« De l’onirisme à ses territoires mitoyens, la frontière sera trouble entre vies réelles et vies virtuelles » avertissait le festival il y deux semaines de cela. Et voilà, il se termine le 8 février ! Beaucoup d’évenements et de projections sont encore prévues. Aujourd’hui, un débat-conférence avec Sabine Duflot sur l’impact du numérique sur le développement du bébé, de l’enfant et de l’adolescent, comment comprendre, agir et accompagner ? Puis le film Zombi Child de Bertrand Bonello, présenté par lui-même ! Après la soirée du Retour du Jeudi, vendredi sera quant à lui accompagné par Alain Damasio; et puis le samedi, pour la soirée de clôture, un film en avant première…

Les hivernales débutent avec les hiverÔmomes à Avignon

Ce jeudi 9 février à 19H, le festival ouvre ses portes et présentera la 42ème édition des Hivernales – CDCN d’Avignon. L’équipe projettera quelques extraits de spectacles et présentera ses artistes – de quoi être impatients !

Le CDCN, convaincu que la rencontre avec l’art et la culture participe à la construction de l’individu, a préparé un super programme pour jeune public. Et ça commence donc avec Les hiverÔmomes, six spectacles auxquels les enfants pourront se rendre avec l’école, les centre de loisirs ou en famille. En plus, les enfants pourront emmener leurs parents au spectacle !

Jeudi 6 février 2020, c’est la nuit Harry Potter !

En 1998, J.K. ROwling publiait Harry Potter et l’école des sorciers pour la première fois en France. Harry Potter a bien grandi depuis… mais réjouit toujours les plus jeunes – et les plus vieux ! Cette année, pour sa sixième édition, la Nuit des Livres Harry Potter, organisée par l’éditeur français Gallimard Jeunesse, sera sur le thème du Tournois des Trois Sorciers. Rendez-vous en librairies pour des ateliers, des quizz, des jeux et chasses au trésor ! Une belle occasion d’échanger et de partager quelques découvertes et secrets autour d’une potion…

Le second Square Forain Contemporain au Carreau du Temple

Dans une atmosphère foraine, à la croisée du cirque contemporain, des jeux de hasard, le programme foisonne de spectacles et de manèges, de bascules et de roues, sans oublier les gourmandises typiquement foraines, comme les barbes à papa, les guimauves et les pommes d’amour, sans lesquelles manqueraient quelques senteurs au bouquet de place de village ! On va se régaler !

Au programme : deux soirées cirque contemporain payantes le vendredi et le samedi – et pendant la journée, des spectacles, ateliers et manèges gratuits !

Vive la fête foraine contemporaine !

Nous campons sur les rives de Mathieu Riboulet mis en scène par Hubert Colas reprend à Nanterre

Pour ceux qui ont manqué le spectacle lors de la première semaine de représentation, c’est l’occasion inmanquable de voir ce spectacle étonnant et captivant. Les textes de Mathieu Riboulet ont fait leur bonhomme de chemin, nous sommes beaucoup à les suivre et à les faire résonner… il ne s’instaure quasiment pas de dialogues autres que ceux des regards et des gestes, que ces échanges entre corps regardant et regardé, entre corps touchant et touché. Les effets vidéos rebondissent, et nous plonge avec eux dans « la lumière, le vent, les pierres, le sable et les odeurs d’ici » (Mathieu Riboulet).

La Fab. d’Agnès b. a ouvert ses portes ce weekend

Après avoir fermé La galerie du jour, galerie hybride et adaptable où les oeuvres foisonnaient, Agnès b. a ouvert ce dimanche 2 février son nouvel espace dédié à l’art contemporain, la Fab., place Jean-Michel Basquiat dans le 13ème arrondissement – place J.M Basquiat, à qui elle avait acheté une oeuvre en 1984 !

C’est 1400m2 perchés sur pilotis, dans un bâtiment neuf composé de logements sociaux et dessiné par l’architecte Augustin Rosenstiehl, dans lesquels on pourra admirer les 5000 oeuvres récoltées par Agnès b., qu’elle exposera elle-même tour à tour. La galerie du Jour rejoint la Fab. tout comme sa fameuse librairie que le visiteur pourra consulteren s’informant sur les actions solidaires, environnementales et les projets qu’Agnès b. entreprend.

C’est gratuit cette semaine, du 4 au 8 février !

