L’agenda culturel de la semaine du 31 août

Cette semaine, les festivals culturels de la rentrée commencent ! Théâtre, musique, design et cinéma, vous trouverez votre bonheur dans la sélection préparée par la rédaction.

Les Traversées du Marais 2020

Du 4 au 6 septembre 2020, le réseau des institutions culturelles du Marais vous donne rendez-vous pour la 6e édition du festival des Traversées du Marais autour du thème de l’intimité. Le temps d’un week-end, le festival se déploiera dans une trentaine de lieux emblématiques du quartier parisien, à travers des propositions artistiques et gratuites. Les spectateurs sont de nouveau invités à (re)découvrir hôtels particuliers, jardins et lieux atypiques du Marais (3ème et 4ème arrondissements), avec de la danse, du théâtre, des performances et des ateliers ouverts à tous.

Retrouvez le programme complet sur le site des Traversées du Marais.

Semaine de la comédie UGC 2020

Du 2 au 8 septembre, UGC organise une semaine dédiée à la comédie ! Ce sera l’occasion de découvrir et redécouvrir des films humoristiques. 16 films ont été sélectionnés pour vous faire rire dans les salles obscures, des grands classiques tel que Very Bad Trip et OSS 117, aux avant-premières d’Adieu les Cons ou Un triomphe. Il faut en profiter, les places ne sont qu’à 4€ !

Retrouvez toute la programmation et les cinémas participants sur le site des cinémas UGC.

Essone en scène 2020

Initialement prévu les 26, 27 et 28 juin 2020, le festival proposé depuis l’an dernier par les Francofolies a été reporté aux 4, 5 et 6 septembre prochains, tout en veillant à respecter les mesures sanitaires. Une nouvelle fois, le festival prendra place dans le Domaine départemental de Chamarande pour 3 jours de fête autour de la scène musicale francophone. La chanteuse malienne Mah Damba sera au programme du vendredi soir. Le samedi, vous pourrez retrouvez Roméo Elvis et Therapie Taxi pour les festivité du samedi soir. Et le dimanche, -M-, Ko Ko Mo et Ghinza seront là pour une ambiance rock !

Toutes les informations et la programmation est à retrouver sur le site du festival.

Paris Design Week 2020

Avis au passionné et professionnels de la décoration, du 3 au 12 septembre, la Paris Design Week s’empare à nouveau de la capitale pour 10 jours entièrement dédiés au design, avec 8 promenades thématiques dans 3 quartiers : le quartier Saint-Germain-des-Prés, les Halles-Marais-Bastille, et l’Opéra-Concorde-Etoile. Moment essentiel du design parisien, c’est plus de 250 galeries, écoles de design, ateliers et studios de créations se mettent en mouvement pour nous présenter le meilleur de la création contemporaine. Vous pourrez aussi voir les jeunes talents du design avec la Paris Design Week Factory.

Toutes les informations sont sur le site de la Paris Design Week.

Pour finir la semaine en beauté, les activités culturelles sont nombreuses le samedi 5 septembre. Pour vous y retrouver, la rédaction vous a préparer un agenda spécial heure par heure pour une journée haute en couleurs !

Visuel : Affiche les Traversées du Marais © Marais Culture+