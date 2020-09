L’agenda culturel de la semaine du 21 septembre

Découvrez les activités de la semaine avec Toute La Culture. Entre photographie, théâtre et mode, vous allez avoir à faire un choix cornélien !

Festival international des textiles extraordinaires

Le FITE (Festival international des textiles extraordinaires) est de retour avec le thème love. Ce festival unique en son genre dévoile les créations d’artistes et d’artisans des cinq continents utilisant le textile comme medium. Le programme, toujours aussi foisonnant, propose expositions, ateliers, rencontres et événements autour du thème love etc., au sens large du terme. Cette 5e édition investi près d’une vingtaine de lieux, essentiellement à Clermont-Ferrand et dans son agglomération, avec un temps fort au musée Bargoin, toujours coorganisateur de l’événement avec l’association Hs_Projet et la ville de Clermont.

Wildlife photographer of the Year 2020/2021

Le concours international Wildlife Photographer of the Year est le plus prestigieux concours de photographes de nature au monde depuis plus de 50 ans. Organisé par le Musée d’Histoire Naturelle de Londres, il est ouvert à tous les photographes naturalistes professionnels et amateurs du monde entier. Cette année, et jusqu’au 7 mars prochain, l’exposition s’enrichit du dialogue entre les clichés des lauréats du dernier concours 2019 et les collections de spécimens naturalisés de la Fabrique des Savoirs et du Muséum d’histoire naturelle de Rouen. A la fois patrimoine et sources de données scientifiques, ces collections présentent un grand intérêt pour l’étude des espèces et la connaissance de leur environnement.

Du 19 septembre 2020 au 7 mars 2021, à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf-sur-Seine

Géométries de l’invisible

L’Espace de l’Art Concret à Mouans-Sartoux présente son nouveau grand temps fort de la rentrée à découvrir dès le 27 septembre 2020 : Géométries de l’invisible. C’est une vision ine?dite du processus cre?atif que révèle l’exposition, en entrant au cœur du re?acteur de l’art a? travers les dimensions e?nerge?tiques de la ge?ome?trique. Véritable expédition au cœur d’un parcours qui explore aussi bien le nombre d’or, la quadrature du cercle, la suite de Fibonacci ou encore la géométrie fractale des arbres, l’exposition Géométries de l’Invisible re?inscrit le visiteur dans l’univers, a? la jonction des mondes terrestre et cosmiques.

A partir du 27 septembre jusqu’au 3 janvier à l’Espace de l’Art Concret

Festival Annecy cinéma italien

Du 21 au 27 septembre, retrouvez l ’événement de référence dédié au cinéma italien, organisé par Bonlieu Scène nationale, qui présente comme chaque année une sélection de films inédits. Deux options s’offrent à vous, soit de regarder en ligne des films comme Puntasacra ou I Predatori, ou aller en salle pour découvrir Figli ou Il Mio Corpo ou redécouvrir Les nuits de Cabiria.

Informations pratiques ici

Jamais labour n’est trop profond

La planète souffre de mille maux. Les sols s’épuisent. Les forêts brûlent. L’air devient irrespirable. La biodiversité se réduit de jour en jour. Et voilà que les pandémies nous isolent quand elles ne nous tuent pas. Que faire ? Faut-il crier « Tous aux abris ! » ?

Revenir à la terre ? Cultiver ses propres tomates ? La scène, le théâtre, jouer : cela a-t-il encore du sens ? Ne vaut-il pas mieux contempler la lenteur extatique de l’escargot ou réapprendre à utiliser notre télencéphale à des fins plus utopiques ? Voilà quelques temps que Thomas Scimeca, Anne-Élodie Sorlin et Maxence Tual ont choisi de créer ce spectacle où ils se demandent avec leur humour parfois cru et sur un mode volontiers mélancolique comment s’y prendre pour réparer le monde entier… ou presque.

A retrouver au théâtre Nanterre-Amandiers du 22 au 27 septembre.

Visuel : CC