L’agenda cinéma en ligne du 29 avril

Alors que le mauvais temps plane dans l’ensemble de la France sur cette nouvelle semaine de confinement, pourquoi ne pas se glisser au chaud sous la couette, avec un bon film ?

Les Festivals

Cette semaine, l’Oulplan, atelier d’hébreu pour adultes, et la boite de production Sima films vous proposent de participer au #STAY HOME ISRAELI FILM FESTIVAL. Au programme, 3 rencontres du 29 avril au 5 mai, sur zoom, en présence des réalisateurs. Ainsi, retrouvez dès ce soir à 21 heures Shai Goldman (réalisateur), et Arik Lahav-Leibovich (monteur) autour du film La visite de la Fanfare. Vous pouvez y accéder grâce à un pass événement unique, à 4,10€, ou à un pass 3 événements, à 10,30€. C’est par ici.

Le Festival de cinéma tchèque de Karlovy Vary a annoncé annuler son édition 2020. La prochaine édition aura donc lieu du 2 au 10 juillet 2021. Le directeur du festival, Jirí Bartoška, estime que « la tenue d’une version alternative irait à l’encontre de la principale mission du festival : rassembler le public, les réalisateurs, et les gens de tous horizons pour profiter collectivement des œuvres de cinéma ». Cependant, la branche professionnelle du festival, KVIFF Eastern Promises Industry Days, aura tout de même lieu du 6 au 8 juillet. De plus, certains films de la programmation 2020 seront présent lors du festival en ligne We Are One : A Global Film Festival, du 29 mai au 7 juin.

Les sorties VoD

Aujourd’hui sort en VoD le dernier film réalisé par les studios Pixar, En Avant. Le dessin animé, sorti début mars au cinéma, et qui a donc vu sa carrière interrompue, vous plonge au cœur d’un univers féerique, pour une épopée pleine de magie. Suivez Ian et Barley dans une aventure folle pour retrouver leur père disparu, et pour faire revenir un peu de magie dans ce monde.

C’est grâce à Jérôme Soubeyrand (acteur et réalisateur) et à Alexandre Durain que le film Je veux être actrice, de Frederic Sojcher, sort en accès libre sur la plateforme Vimeo (suivez ce lien). Dans ce documentaire, la fille du réalisateur, Nastasjia, 10 ans, rêve d’être comédienne. Elle va donc rencontrer certains des plus grands noms du cinéma français, afin d’entendre leurs conseils. Un débat en ligne autour du film aura lieu le dimanche 3 mai à 21 heures, avec entre autre Jérôme Soubeyrand et Frederic Sojcher.

Enfin, aujourd’hui sort également en VoD Charlie’s Angels, version 2.0, avec Kristen Stewart, Naomi Scott et Elizabeth Banks. Le film sortira également en DVD et Blu-ray le 20 mai. Même si le film n’a pas eu le succès financier, il faut tout de même souligner la prestation de Kristen Stewart, ainsi que le nouvel air insufflé à la franchise par Elizabeth Banks.

Visuel : La Visite de la Fanfare – Affiche