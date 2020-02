L’agenda cinéma de la semaine du 12 février

Cette semaine au cinéma de l’émotion, des matous, du rire et Saint-Valentin oblige : de l’amour !

Un divan à Tunis

Premier long-métrage de Manèle Labidi.

Selma, la trentaine, quitte Paris pour ouvrir un cabinet de psychanalyse dans la banlieue populaire du sud de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante mais les habitants n’ont pas vraiment l’habitude de s’allonger sur un divan et entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec « prestations tarifées », les débuts du cabinet sont pour le moins mouvementés.

Alors que Selma trouve peu à peu ses marques, elle découvre qu’il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…

Une comédie tendre et drôle qui montre malgré tout un pays en pleine reconstruction sociale, politique, économique et administrative.

Avec notamment Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi …

La Fille au bracelet

Deuxième long-métrage de Stéphane Demoustier qui s’inspire ici de l’histoire d’Acusada, un film argentin sorti en France en juillet 2019.

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, sa vie est loin de celle des ados de son âge. Accusée du meurtre de sa meilleure amie, elle doit porter un bracelet à la cheville qui l’assigne à résidence chez ses parents, Bruno et Céline. Si le film dévoile le déroulement du procès, il s’attarde surtout sur l’incidence qu’il a sur l’entourage de Lise.

La Fille au bracelet nous plonge dans la peau d’un juré d’assises.

Avec notamment Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni …

Mickey and the Bear

Premier long-métrage de Annabelle Attanasio.

Dans le Montana, une adolescente, Mickey Peck, s’occupe de son père, un ve?te?ran accro aux opiace?s. Vu cette lourde responsabilite?, lorsque l’opportunite? se pre?sente de quitter sa campagne, elle se retrouve alors face à un dilemme. Un récit d’apprentissage porté par de bons acteurs

Avec entre autres Camila Morrone, James Badge Dale, Calvin Demba…

Vous pouvez retrouver notre critique ici.

Chats par-ci, Chats par-là

Pendant les vacances d’hiver, pourquoi ne pas emmener les enfants au cinéma ?

Ce film de Fabrice Luang-Vija regroupe un programme de quatre courts-métrages pour partir à la découverte de nos félins préférés. Les quatre histoires sont très différentes les unes des autres, ainsi on passe du récit d’un chat domestique à adaptation d’un conte chinois. Nos amis les chats sont à la fois vues comme de véritables peluches vivantes ou des tigres aux réflexes sauvages. Des matous facétieux et attendrissants !

Love Aaj Kal 2

« L’amour aujourd’hui et demain » est la traduction littérale du titre. Le film dépeint deux histoires d’amour à des époques très différentes, 1990 et 2020. Les protagonistes sont ainsi confrontés à des obstacles très différents, selon l’air du temps. Tandis qu’n couple se bat contre les restrictions de la société, l’autre tente de concilier un équilibre entre le travail et l’amour …

Avec notamment Kartik Aaryan, Sara Ali Khan, Randeep Hooda

Pour les adeptes du genre, voici la nouvelle romance bollywoodienne d’Imtiaz Ali. En salle le 14 février, pour la Saint-Valentin.

Visuel : © Un divan à Tunis – Affiche Diaphana Distribution