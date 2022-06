La reine Elizabeth II fête ses 70 ans de règne !

Du 2 au 5 juin, l’Angleterre fête pour la 70ème fois l’anniversaire du règne d’Elizabeth II, montée sur le trône en 1952. Pour l’occasion, un jubilé de platine ! Son règne compte en effet parmi les plus longs de l’histoire de l’Europe.

Le règne d’Elisabeth II, aujourd’hui âgée de 96 ans, est sur le point d’atteindre un record de longévité dans l’histoire contemporaine. Pour l’instant, celui-ci est en effet de 70 ans et quatre mois. Il est détenu par le souverain thaïlandais Bhumibol Adulyadej, mort en 2016. Et lorsque l’on remonte un peu le cours du temps, il n’y a plus qu’un monarque à rattraper : Louis XIV, qui a régné 72 ans (de 1643 à 1715). À l’heure où l’état de santé de la reine commence à inquiéter, le monde demeure fasciné par cette icône de la monarchie.

Les festivités ont commencé ce matin avec une parade militaire. 1450 soldats, 400 musiciens et 200 chevaux ont défilé entre le Palais de Buckingham et la Place Horse Guards Parade. Puis les membres de la famille royale sont apparus au balcon du palais.

Un défilé aérien est également prévu dans la journée, avec une messe, des concerts, puis une grande parade pour clôturer les festivités. 70 ans de règne, pour une population qui adore sa souveraine, c’est un événement. Le jubilé de platine succède à celui de diamant (60 ans), d’or (50 ans) et d’argent (25 ans). Elisabeth II ne pourra cependant pas assister à chaque cérémonie en raison de son état de santé.

