La mairie de Paris va créer plus de 500 logements pour étudiants dans le 5ème arrondissement.

L’adjoint à la mairie de Paris, Ian Brossat répond à la crise universitaire de cette année 2020.

C’est tout un immeuble de la rue Cuvier du cinquième arrondissement de Paris qui a été réquisitionné pour accueillir une résidence étudiante. Il est situé juste en face du Jardin des plantes dans un quartier très fréquenté par les jeunes, et à proximité de nombreuses universités comme Jussieu, la Sorbonne Nouvelle ou encore l’ENS. Le projet augmentera significativement le nombre de logements pour étudiants dans un contexte de crise.

Cette année les cours ont beaucoup eu lieu en ligne lors avec les deux confinements et les mesures sanitaires prisent par les établissements scolaires. Il n’est évidemment pas simple pour les jeunes d’étudier dans ce contexte. Il est d’autant plus compliqué lorsqu’à Paris l’immobilier crève le plafond. La capitale française vient d’ailleurs d’entrer dans le top 3 des villes les plus chères au monde , elle obtient même la première place, bravo.

La mairie de Paris ne peut donc que réagir à cette crise qui contraint et met à mal les étudiants. Les aides pour les plus précaires sont renforcées avec une aide de 150 euros pour les bénéficiaires de la bourse . Reste à savoir comment et à qui seront accessibles ces logements ? La question est encore floue et les logements ne verront le jour qu’en 2024.

Visuel ©Jacques Paquier Creative commons