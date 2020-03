La Foire de Chatou fête sa 100e édition cette année

Événement semestriel prisé des chineurs, la Foire de Chatou existe déjà depuis un demi-siècle. Il s’agit ainsi de la plus vieille foire d’Europe !

Issue de la grande tradition des foires médiévales organisées avant les Fêtes de Pâques, la première édition de la Foire de Chatou a lieu en mars 1970. Sous l’impulsion du Syndicat National du Commerce de l’Antiquité et de l’Occasion, l’ancienne Foire à la Ferraille se tenant auparavant à Paris a été relocalisée dans les Yvelines, à Chatou.

Située à quinze minutes de la capitale, la foire s’installe ainsi sur l’île des Impressionnistes, rendue célèbre par les peintres au XIXe siècle. L’île devient alors deux fois par an, en mars et en septembre, le théâtre du paradis des chineurs du monde entier.

Véritable institution, la Foire de Chatou est une manifestation certifiée par le label « Antiquité-Qualité », engageant les exposants à vendre leurs objets au juste prix. Cette garantie confère à la Foire de Chatou le sérieux qui a fait sa renommée mondiale. La Foire de Chatou est ainsi devenue la 3e plateforme française du commerce d’antiquités après Saint-Ouen et l’Isle-sur-la-Sorgue, et elle se classe au 4e rang européen après Londres, Berlin et Parme. La Foire rassemble à chaque édition plus de 700 exposants et 30000 visiteurs. Parmi eux, il y a des invités de marque tels qu’entre autres, Catherine Deneuve ou Sophie Marceau …

Organisée sans interruption depuis 1970, la Foire fête cette année un double anniversaire : ses 50 ans d’existence à Chatou et sa centième édition, manifestation semestrielle oblige !

Pour célébrer dignement l’événement, en 2020, une série de timbres est créée en partenariat avec La Poste, le Syndicat et la ville de Chatou.

Et la Foire de Chatou, c’est aussi le moment de la remise du Prix Saint-Roch ! Créé en mars 1918 et réapparu en 2018 grâce au Syndicat, il récompense, à chaque édition, des personnalités du monde de la culture valorisent l’Antiquité et la Brocante auprès du grand public. Lauréats en 2019, qui va succéder à Stéphane Bern et Pierre-Jean Chalençon ?

La Foire de Chatou offre ainsi la possibilité d’aller chiner du vendredi 13 au dimanche 22 mars 2020 du côté de l’île des Impressionnistes, afin de retrouver un peu l’ambiance rétro des bords de Seine, au temps des guinguettes et canotiers.

Visuels : © SNCAO / DR