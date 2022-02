La 94ème cérémonie des Oscars s’annonce pleine de surprises

La 94ème cérémonie des Oscars se tiendra le 27 mars prochain à Hollywood. Cette année, les favoris sont The Power of the Dog de Jane Campion et Dune de Denis Villeneuve. West Side Story de Steven Spielberg est nommé à sept reprises.

Deux géants du 7ème art se retrouvent en compétition à l’approche de la cérémonie des Oscars. Jane Campion (12 nominations) et Steven Spielberg, déjà multiprimés, espèrent remporter le plus de statuettes dorées. Avec huit nominations, le Canadien Denis Villeneuve suscite tous les espoirs grâce à Dune, notamment dans la catégorie meilleur film.

Côté actrices, Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Madres Parelelas), Nicolas Kidman (Being the Ricardos) et Kristen Stewart (Spencer) concourent pour le titre de la meilleure actrice. Leurs collègues masculins en lice pour l’Oscar sont Javier Bardem (Being Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, tick… Boom !), Will Smith (La Méthode Williams) et Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Des Français quasiment absents de la compétition

Contrairement à d’autres années, les Français sont peu représentés. Néanmoins, le chef opérateur Bruno Delbonnel (The Tragedy of Macbeth) fait partie des cinq nommés pour l’Oscar de la meilleure photographie. Le film Flee de Jonas Poher Rasmussen, coproduit en Bretagne, compte trois nominations : meilleur film d’animation, meilleur documentaire et meilleur long métrage étranger.

Depuis 2019, les Oscars connaissent de mauvaises audiences. Le retour d’un maître de cérémonie est attendu pour l’édition 2022.

Visuel : © Pixabay