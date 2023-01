Jeff Beck : disparition du guitariste légendaire

Guitariste de génie, le britannique Jeff Beck est décédé ce mardi 10 janvier, à l’âge de 78 ans. Classé cinquième meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stones, il avait navigué avec virtuose entre le blues, le hard-rock, le jazz-rock, les musiques électroniques et pop.

Légende du rock, devenu célèbre avec le groupe des Yardbirds, le guitariste Jeff Beck est mort mardi 10 janvier. « Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement » a annoncé sa famille dans un communiqué. Au cours de sa carrière, il avait remporté 8 Grammy Awards et avait été intronisé au Rock’n’roll Hall of Fame deux fois.

Geoffrey Arnold Beck, dit Jeff Beck, est né le 24 juin 1944 à Wallington, dans la banlieue sud de Londres. Enfant, il chante dans une chorale d’église, avant d’apprendre le piano, puis la guitare électrique, dont son utilisation habile et ingénieuse fondera sa légende. Influencé par des guitaristes comme Les Paul ou Cliff Gallup, et des légendes du blues comme BB King, il tentera plusieurs fois de construire son propre instrument. Après des études au Wimbledon College of Art et plusieurs petits boulots, il intègre la formation du chanteur Screaming Lord Sutch en 1962, puis participe à plusieurs groupes de rock et de rhythm’n’blues.

Mais c’est bien la rencontre avec les Yarbirds, en 1965 qui va faire décoller la carrière du guitariste. Par l’intermédiaire de sa sœur, Beck rencontre Jimmy Page, qui lui permettra de succéder à Éric Clapton au sein du groupe. Après avoir connu un premier succès avec la chanson For Your Love, l’ensemble réunit alors deux des plus grands guitaristes anglais de l’époque : Jimmy Page et Jeff Beck. Dans l’album Roger the Engineer, ce dernier expérimente plusieurs effets, comme la distorsion et la pédale wah-wah. Jusqu’au départ de Beck en 1966, le groupe enregistrera la plupart de ses succès classés au Royaume-Uni.

En 1967, il forme le premier Jeff Beck Group avec le chanteur Rod Stewart, le guitariste Ron Wood et le claviériste Nicky Hopkins. Deux albums seront produits, Truth en 1968, album dans la lignée de ceux des Yarbirds, puis Beck-Ola en 1969, porteur des prémisses du hard-rock. La programmation du groupe au Festival de Woodstock sera compromise par le départ conjoint de Steward et Wood pour former The Faces. Qu’à cela ne tienne, le second Jeff Beck Group réunira le chanteur et guitariste Bobby Tench, le claviériste Max Middleton, le bassiste Clive Chaman et le batteur Cozy Powell, en avril 1971.

Essentiellement composé par Beck, l’album Rough and Ready, sorti en octobre 1971, voit s’entremêler des influences soul, jazz et rock, et des ambiances parfois psychédéliques. Le suivant, intitulé sobrement Jeff Beck Group, sera enregistré à Memphis et produit par Steve Crooper en 1972. L’influence soul y est davantage prégnante, comme en témoigne plusieurs reprises, notamment celle de I Got To Have A Song de Stevie Wonder. Après une tournée américaine la même année, le groupe se dissout : Tench et Middleton quittent l’ensemble tandis que Beck forme un trio avec le bassiste Tim Bogert et le batteur Carmine Appice.

Ce « supergroupe » sort l’album Beck, Bogert et Appice en 1973, accueilli par des critiques saluant les prouesses instrumentales en dépit du faible succès commercial. Davantage rock, l’album est essentiellement marqué par des reprises : Sweet Sweet Surrender de Don Nix, I’m So Proud de Curtis Mayfield, et Superstition, de Stevie Wonder. Bien que des séances d’enregistrement commencent en vue d’un second album, Jeff Beck décidera de mettre à la collaboration des trois musiciens au printemps 1974.

Le guitariste amorce sa carrière solo en 1975, avec l’album Blow by Blow, qui restera son plus grand succès commercial. Produit par George Martin, cet album jazz-rock regroupe des collaborations avec Max Middleton, le bassiste Phil Chen et le batteur Richard Bailey, et une composition de Stevie Wonder, Cause We’ve Ended As Lovers. L’année suivante, la sortie de l’album Wired, confirme la virtuosité jazz rock de Beck, avec notamment la reprise du standard Goodbye Pork Pie Hat de Charles Mingus.

Durant l’année 1979, Beck enregistre progressivement l’album There and Back, qui connaîtra un succès modéré, bien qu’il comporte l’un de ses plus grands succès, The Pump. L’enregistrement de Flash en 1985, comprenant des collaborations avec Rod Stewart, Carmine Appice, Jan Hammer, lui vaudra son premier Grammy Award pour Espace Song. Pour Guitar Shop, Jeff Beck reforme un trio, avec Tony Hymas et le batteur Terry Bozzio. Sorti en 1989, l’album sera récompensé du Grammy de la meilleure interprétation rock instrumentale.

En 2003, l’album Jeff marque l’ancrage dans le style électro-guitare, expérimenté dans Who Else ! (1999) et You Had it Coming (2000), albums teintés d’influences techno. Le morceau Plan B lui vaudra son quatrième Grammy Award, une seconde fois pour meilleure performance instrumentale rock. En avril 2009, Jeff Beck entre dans le Rock and Roll Hall of Fame, avant de revenir avec l’album Emotion and Commotion en 2010. Enregistré avec une formation symphonique et reprenant des thèmes classiques, cet album ambitieux remportera trois nouveaux Grammys.

Au terme d’une carrière à la croisée des styles, Jeff Beck a indéniablement gagné sa place au panthéon des guitaristes de rock. En témoigne la pluie d’hommages qui lui ont été adressé, notamment par Mick Jagger, Paul Young ou encore Rod Stewart. « Le guerrier à six cordes n’est plus là pour que nous puissions admirer ce qu’il était capable de faire à partir de nos émotions de mortels », déplore Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin.

Crédit photo : Jean-Luc Ourlin