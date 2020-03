Harvey Weinstein : Le producteur enfin condamné.

Le jugement tant attendu vient de tomber, ce mercredi 11 mars, le producteur américain est condamné à 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles.

Les crimes dont il avait été reconnu coupable le 24 février pouvaient lui coûter jusqu’à 29 ans de prison. S’il écope de 6 ans de moins, c’est tout de même un soulagement pour ses nombreuses victimes. Celui qui était, il n’y a pas si longtemps encore, le plus gros producteur hollywoodien, a de plus échappé à la circonstance aggravante qu’est le statut de « prédateur sexuel ». Cela aurait pu lui valoir une condamnation à vie.

C’est une nouvelle étape dans le mouvement #MeToo, qui avait démarré avec les premières accusations portées contre Weinstein. Une étape qui permettra peut-être à ses victimes de commencer un processus de guérison, et de tourner la page. Si l’on ne sait pas encore dans quelle prison New Yorkaise il purgera sa peine, on sait cependant qu’il n’en restera pas là puisqu’il doit encore être jugé pour deux accusations graves à Los Angeles. Mais en attendant, il célèbrera ses 68 ans, le 19 mars, dans sa cellule !

Visuel : © Creative Commons – Flickr