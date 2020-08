Fini de se Disputer ! Clap de fin La Dispute, l’émission d’Arnaud Laporte sur France culture

Arnaud Laporte a annoncé la fin de l’émission La Dispute qu’il avait créée et qu’il animait depuis 2011 sur France Culture. Un rendez-vous hebdomadaire qui va manquer aux auditeurs qui sont nombreux à faire part de leur déception sur les réseaux sociaux.

« Fini de se Disputer ! », c’est ainsi qu’à été annoncée la fin de l’émission culte de France Culture La Dispute sur Instagram et sur Twitter par l’animateur et producteur lui-même. Arnaud Laporte, animateur phare de la radio avait créé cette émission en 2011 pour la mener ensuite sur 9 saisons dont la dernière s’achève ici.

La Dispute proposais un regard critique sur toute l’actualité culturelle en invitant chaque soir un trio de critiques à s’exprimer sur une discipline différente. Au programme: spectacle vivant, musique, arts plastiques, littérature et cinéma. Cette émission qui proposait un rendez vous culturel hebdomadaire, du lundi au vendredi à 19h, avait de nombreux adeptes. Les publications de l’animateur ont d’ailleurs suscité un nombre très important de réactions de fans, parfois légèrement excessives sous le coup de l’émotion (cf « je pleure des torrents de larmes de sang »). S’ils sont nombreux à s’interroger sur les réseaux sociaux sur les raisons de cette suppression d’émission, certains font part de leur incompréhension en soulignant qu’elle était de plus en plus populaire et faisait toujours plus d’audience.

Des questionnements auxquels l’animateur à répondu sur Instagram en précisant que la décision n’avait nullement été imposée et qu’il avait « envie de changement » et de « se renouveler », après toutes ces années. Il précise néanmoins que « tout va bien » et qu’il travaille sur « une nouvelle émission ». Il reste en effet à l’antenne et présentera, toujours selon ses dires sur Instagram, sa nouvelle émission le 24 août, sans donner toutefois davantage de détails.

Pour l’instant donc, tout ce que l’on sait, c’est que la rentrée sera brûlante !

