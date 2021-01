En Autriche, le musée de la moto part en fumée

L’incendie s’est déclaré dans le milieu de la nuit et les flammes ont ravagé aussi bien le bâtiment du Top Mountain que les collections du musée.

A 4h40 le matin du 18 janvier un violent incendie a débuté dans le bâtiment autrichien le Top Mountain Crosspoint Motorcycle Museum de Hochgurgl, situé à plus de 2.200 mètres d’altitude en plein coeur du Tyrol dans les Alpes autrichiennes. Malgré les efforts des pompiers mobilisés pour maîtriser la propagation du feu, à 6h00l’ensemble du bâtiment crépitait sous les flammes. L’origine de l’incendie reste indéterminée mais celui-ci causera pour sûr de larges dégâts dans l’importante collection de motos du musée.

Au total, la collection du musée était riche de plus de 230 motos de collections, représentant plus de 100 marques illustres: Brough Superior, Zundapp, BMW, Ducati, Indian, Monet & Goyon, Moto Guzzi, MV Agusta, Triumph, Yamaha… Les motos portaient avec elles le témoignage de l’âge d’or de ces machines dans les années ’50 et ’60 et de son évolution au fil des années.

Les images du terrible incendie, largement diffusées sur les réseaux sociaux, sont véritablement spectaculaires.

Fire Destroys Historic Motorbike Museum in Austria Ski Resort

It was the highest motorbike museum in Europe and perhaps the best.

It housed 100s of historic & vintage bikes in #Hochgurgl. https://t.co/q86enYAxdf

— PlanetSKI Snow News (@planetski) January 19, 2021