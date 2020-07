En Allemagne, Tim Demzko organise un concert scientifique sur la COVID-19

Le 22 aout prochain, le concert Hall de Leipzig hébergera, dans un cadre divertissant et clos, un show test pour inviter le public à disséquer la propagation du coronavirus.

German scientists plan to use a Tim Bendzko (@bendzko) concert to conduct a new experiment that aims to better understand the spread of coronavirus amongst fans in venues https://t.co/cUDwEviKTt — altpress (@AltPress) July 21, 2020

>

Cette mise en place d’un concert test est un projet d’ampleur pensé par des scientifiques allemands dans l’objectif d’étudier la propagation du COVID-19 dans les salles de spectacle.

Pour cela, les chercheurs ont lancé une campagne visant à trouver des volontaires pour participer au show de Tim Bendzko au Concert Hall de Leipzig, le 22 août prochain. Les spectateurs, dont l’âge varie de 18 à 50 ans, seront équipés d’un collier « contact tracer« . Tous les cinq secondes, ce collier émettra un signal qui permettra de regrouper des données informatives sur les faits et gestes de tous les spectateurs, et sur leur proximité avec leurs camarades de concert.

Un événement inédit

Durant le concert, le public sera aussi appelé à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique fluorescent qui permettra aux chercheurs de parcourir, à la fin du spectacle, la salle pour identifier les potentielles surfaces de transmission du virus.

D’autre part, dans l’objectif d’éviter l’émergence d’un nouveau cluster, les participants devront subir un test détecteur de la maladie 48h avant le coup d’ envoi du show. Tous les concernés devront enfin porter un masque obligatoirement. Les chercheurs se montrent confiants quant à cette expérience scientifique et festive à taille humaine. Ils qualifient en effet d’ « extrêmement faibles » les risques d’attraper le virus durant le concert

C’est plus de 775 personnes qui ont actuellement répondues à l’appel pour participer à cette expérience scientifique inédite. Les scientifiques allemands affirment quant à eux être dans la possibilité de rendre compte des résultats de l’expérience à la rentrée. Ici, on s’attend à ce que ce concert inédit puisse accompagner un geste politique fort : la réouverture des salles de concerts dans le plus strict respect des consignes sanitaires; bien sûr. On aime cette initiative inédite où, main dans la main, le secteur culturel et la science avancent ensemble, mobilisés pour le retour des publics et pour l’avancée de la recherche sur le virus.

©Getty images