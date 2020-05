Emmanuel Krivine démissionne de son poste de chef de l’Orchestre National de France

Nous apprenons par Radio France qu’Emmanuel Krivine, chef de l’Orchestre National de France depuis 2016 a annoncé sa démission « pour raisons personnelles ». C’est une surprise pour celui qui avait succédé à Daniele Gatti et devait rester en poste jusqu’en 2021.

« Après avoir partagé, avec l’Orchestre national de France et notre fidèle public, tant de beaux moments de musique et d’humanité lors de nos concerts (70 environ), j’ai cependant décidé, pour des raisons personnelles, de mettre fin à mes activités à Radio France », apprend-on via l’AFP. Avant la date, c’est donc son successeur annoncé, le chef roumain Cristian Macaleru qui va prendre la tête de l’orchestre, pour l’instant à l’arrêt, comme l’autre orchestre de Radio France : l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Mais ces deux formations musicales ont annoncé qu’elles allaient reprendre le chemin des concerts du samedi 6 juin au jeudi 23 juillet, avec « Le Temps retrouvé », une série de neuf concerts donnés depuis l’Auditorium pour France Musique et ARTE Concert, aux côtés de dix rendez-vous de musique de chambre.

CALENDRIER ET PROGRAMMES DES CONCERTS LE TEMPS RETROUVÉ

Samedi 6 juin, 20h – Orchestre Philharmonique de Radio France / Kent Nagano

Benjamin Britten Fanfare for Saint Edmundsbury

Arvo Pärt Cantus in Memoriam Benjamin Britten

Richard Strauss Sextuor de Capriccio

Arvo Pärt Spiegel im Spiegel

Richard Strauss Métamorphoses

Orchestre Philharmonique de Radio France

Kent Nagano, direction

Dimanche 7 juin, 20h – Quatuor Ebène / Antoine Tamestit

Wolfgang Amadeus Mozart Quintettes n°3 et n°4

Quatuor Ébène

AntoineTamestit, alto

Jeudi 11 juin, 20h – Orchestre National de France / Daniele Gatti

Henri Dutilleux Mystère de l’instant

Arthur Honegger Symphonie n°.2

Orchestre National de France

Daniele Gatti, direction

Jeudi 18 juin, 20h – Orchestre Philharmonique de Radio France / Daniel Harding

Igor Stravinsky Apollon Musagète

visuel : Viuels : (c) Philippe Hurlin / ONF