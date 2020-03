Coronavirus : le point sur les festivals reportés

La situation actuelle oblige de nombreux événements à être annulés ou reportés. Les professionnels des métiers du spectacle se mobilisent afin d’assurer le report des festivals initialement programmés jusqu’en mai. De nouvelles dates viennent d’être annoncées pour certains. Les voici :

Festival Coachella

Le grand festival de musique californien, Coachella, a annoncé son report en octobre, les 9 et 16 octobre dans la ville d’Indio en Californie.

Le Festival de Cannes

Le Festival de Cannes initialement prévu du 12 au 23 mai devrait avoir lieu fin juin-début juillet 2020. C’est la troisième fois de son histoire que l’iconique festival est reporté : avant le Coronavirus, Hitler et Mai 68 avaient empêché le déroulement de l’événement.

Les Nuits Sonores

La 18e édition du festival de musique electro connu pour investir des lieux emblématiques – Les Nuits Sonores se déroulera finalement du 22 au 26 juillet 2020 à Lyon au lieu du 19 au 24 mai. En espérant que Amélie Lens, Bicep, Laurent Garnier, Manu Le Malin, Atoem, Peaking Lights, Miss Honey Dijon et les autres puissent être présents…

Le Festival Jazz à Saint-Germain-Des-Prés

La 20ième édition du Festival Jazz ne pourra malheureusement pas se dérouler du 9 au 20 mai 2020. L’événement est reporté à l’automne 2020. Le programme complet sera consultable à partir de mi-avril 2020.

Le Festival Papillons de Nuit

Impossible aussi pour le Festival Papillons de Nuit de célébrer ses 20 ans les 29, 30 et 31 mars 2020 à Saint-Laurent de Cuves dans la Manche. L’édition est donc reportée au 21, 22 et 23 août. La programmation risque de légérement changer mais les organisateurs assurent vouloir « maintenir [celle] établie ». Le festival accueillera 36 artistes dont plusieurs internationaux dont – si changement n’a pas lieu – Macklemore, Lorenzo, Niska, Christophe Maé ou M.Pokora. Le nouveau programme sera disponible courant du mois d’avril.

Le BetiZfest

Le BetiZfest – festival de musiques alternatives (death metal, punk hardcore, hip-hip, folk) prévu les 17 et 18 avril est reporté à l’automne 2020, les 20 et 21 novembre au Palais des grottes de Cambrai. Huit artistes, dont Lacuna Coil, Terror, Dagoba, Dust Bolt, étaient programmés pour cette édition. Les gérants assurent «proposer la plus belle affiche possible en novembre en fonction des tournées, des reports et de l’activité à venir. »

Festival Italissimo

Le Festival de littérature et de culture italiennes en partenariat avec La Sorbonne qui devait se tenir du 1er au 7 avril est reporté à l’automne 2020 – dates à confirmer ultérieurement . Un événement consacré aux rencontres, débats, lectures, projections, spectacles qui mettent à l’honneur la Culture italienne contemporaine.

Festival #JeResteàlaMaison

En attendant, retrouvez le festival « Je Reste à la Maison » qui proposera de 1er au 7 avril une trentaine de concerts en ligne et permettra aux internautes de retrouver des artistes de tous les genres musicaux. Parmi eux, Bigger, Didier Wampas, Puppetmastaz, Sanseverino, Thomas de Pourquery ou encore Peter Von Poehl – pour le plaisir de tous !

visuel : DR