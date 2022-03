Coda en route pour les Oscars

On vous parlait la semaine dernière, à propos des BAFTA, du film Coda. Ce week-end, ce remake de La Famille Bélier à reçu le titre de meilleur film selon l’association des producteurs d’Hollywood.

Remake du film français à succès La Famille Bélier racontant les déboires d’une jeune fille ayant grandi dans une famille sourde qui rêve de devenir chanteuse. Dans Coda, c’est la même chose à deux trois détails prêts. Dans l’original, l’action se passe en Mayenne et les parents sont producteurs de fromage. Là, c’est dans le Massachusetts et c’est une famille de pêcheurs. Autre différence notable, la présence d’acteurs réellement sourds au casting. En effet dans La Famille Bélier seul le jeune garçon joué par Lucas Gelberg est sourd de naissance. Ici tous les membres de la famille Rossi ; l’équivalent de la famille Bélier ; sont joués par des acteurs sourds exceptée la jeune actrice principale campée par Emilia Jones que l’on a pu retrouver dans Locke and Key. On retrouve d’ailleurs l’actrice des Enfants du Silence ; Marlee Matlin, plus jeune actrice oscarisée et surtout seule personne sourde à avoir reçu un Oscar à ce jour.

Le film, disponible sur Appel tv+ ne sortira en France qu’en août prochain. Il n’est pas sans nous rappeler The Upside de Neil Burger remake américain d’intouchables de Toledano et Nakache. Le film est donc en liste aux Oscars, après avoir ravi deux BAFTA pour Troy Kotsur et pour le meilleur scénario adapté. Pour la cérémonie du 27 mars prochain, le film est en plus nommé dans la catégorie meilleur film.

