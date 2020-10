Avignon, coûte que coûte

Cette année, dans le désarroi de l’annulation, Olivier Py, le directeur du In, a imaginé avec les équipes du Festival de se ressourcer dans l’idée originelle sous la forme d’une semaine de représentations nommée La Semaine d’art. Au temps de Jean Vilar, le festival d’Avignon se nommait Une Semaine d’art en Avignon. Ce festival réduit a débuté ce vendredi 23 octobre et se déroulera jusqu’au 31. En raison du couvre-feu, toute la programmation décidée et annoncée (hors l’annulation de Andromaque à l’infini de Gwenaël Morin) est maintenue en choisissant d’avancer de 3 heures le calendrier des représentations.

58 spectacles pour 100 représentations

Du côté du OFF les théâtres indépendants ont réagi très vite. En mai 2020 en Avignon, la Fédération des Théâtres Indépendants d’Avignon est née de la volonté de nombreuses salles de spectacles privées de fédérer leurs forces et leurs énergies afin de mieux faire connaître et reconnaître leurs actions. Ils ont créé, un festival nommé Indépendance(s) ! Et proposent jusqu’au 1er novembre pas moins de 58 spectacles pour cent représentations en tout. Judith Magre, Molière en 2000 et 2006 de la meilleure comédienne, est la marraine de cette semaine qui veut contribuer au renouveau culturel et économique d’Avignon et du secteur du spectacle vivant. Ce festival où toute la réglementation sanitaire est appliquée de manière très stricte se veut un signe pour les artistes et le public que la crise n’aura pas raison de la création artistique ni du spectacle vivant.

Agnés Chamak, directrice du Théâtre des Brunes nous confie : “On ne fait pas cela pour gagner de l’argent. On veut être là. L’ensemble du secteur du spectacle vivant est touché économiquement. Et Avignon, formidable fête, est aussi un magnifique et nécessaire lieu d’échange”.

Fabriquée dans l’urgence, affrontant les contraintes et les empêchements des répétitions, la qualité de la programmation est au rendez-vous. Citons par exemple Le Rêve d’un homme ridicule de Fiodor Dostoïevski (photo) dans une poignante interprétation de Jean-Paul Sermadiras.

Site de l’événement : www.independances.net.