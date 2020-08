Au Royaume-Uni, le premier concert avec distanciation sociale est celui de l’artiste de rock indé Sam Fender

Mardi soir, l’artiste de rock indépendant Sam Fender est monté sur la scène du Gosforth Park, à Newcastle. Ses fans ont pu profiter du show grâce à la mise en place de mesures de distanciations sociales spéciales pour l’occasion.

Le musicien Sam Fender est monté sur la scène du Gosforth Park et ses fans ont regardé sa performance rock depuis des sortes d’enclos limités à 5 personnes et séparés de 2 mètres !

Tour de piste des réactions des spectateurs face à ce nouveau mode d’organisation de concert.

Un dispositif sanitaire inédit pour un concert au Royaume-Uni

Un certain nombre de personnes assistant au concert ont utilisé les réseaux sociaux pour partager des photos de l’événement, et notamment des photos de zones clôturées équipées de tables et de chaises. Un dispositif de distanciation sociale somme toute inédit pour une manifestation culturelle.

Les spectateurs étaient assis sur leur propre plateforme et avaient la possibilité de commander de quoi se restaurer pour réduire le risque de propagation du coronavirus.

Et si cette mise en place était le futur pour les concerts ? Vous iriez quand même ? Cette vidéo a été prise lors du concert de Sam Fender à Newcastle en Angleterre. Il a rassemblé 2500 personnes. Pas plus de 5 personnes par plateforme. pic.twitter.com/nAUO1k4dd5 — Hyconiq Mag (@Hyconiq_) August 13, 2020

La réaction de l’artiste : Thanks for tonight you fucking legends ?? — Sam Fender (@samfendermusic) August 11, 2020

Les réactions contrastées des spectateurs

Les spectateurs n’ont pas semblé agacé par ce dispositif sanitaire inédit qui risque peut être de s’inscrire dans la norme. Beaucoup ont d’ailleurs loué l’installation.

L’un d’entre eux a d’ailleurs twitté :

Sam Fender live in Newcastle tonight – the first socially distanced large scale concert. Very civilised. Seems to work. 600 pens with 5 family/friends per pen. Sensible loo/bar/food arrangements. It’s the future! And least for the foreseeable…… pic.twitter.com/WN0NJsyCXc — Brian Ham (@_BrianHam) August 11, 2020

Un autre a ajouté :

D’autres échos affirment que la configuration du concert était étrange mais reconnaissent en revanche que c’était une bonne idée de la part des organisateurs de lancer cette initiative, en faisant preuve de fair-play, pour permettre relancer la musique en direct-live.

D’autres n’étaient en revanche pas aussi emballés par la mise en place, regrettant par exemple le temps où l’on pouvait se coller dans la fosse pour faire des pogos.

Sur Twitter, une personne s’est même laissé allé à une note d’humour en faisant une analogie entre l’organisation du concert et la couverture d’un album de Pink-Floyd :

Es contundente la similitud entre el concierto con distanciamiento social de Sam Fender anoche y una portada de un álbum Pink Floyd… pic.twitter.com/Y5pf1LWcJR — Alejandro Marin (@themusicpimp) August 13, 2020

Une organisation entièrement repensée

Le concert était organisé par Virgin Money et SSD Concerts. Les organisateurs avaient en effet mis en place un système d’entrée et de sortie à sens unique, ainsi que 500 mini-enceintes espacées de 2 mètres afin de garantir la distanciation sociale des spectateurs.

Comme vous pouvez le voir, c’est un vaste site – 45 000 mètres carrés, l’équivalent de plus de six terrains de football, ce qui est dingue », a déclaré Steve Davis, de SSD Concerts. En continuant : « En temps normal, vous pouvez faire venir 45 000 personnes ici, mais notre capacité d’accueil pour les concerts sera maintenant de 2 500 personnes. « Nous avons également beaucoup plus de toilettes lors des festivals normaux, afin de séparer les gens », a-t-il expliqué. « Nous espérons que les groupes réunis sur leurs plates-formes s’amuseront et auront encore l’impression de vivre une expérience de concert agréable ».

©concertSamFender/twitter

©photobyWillLiver/Flickr