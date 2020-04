Agenda virtuel de la semaine du 6 avril 2020

Les semaines de confinement s’enchaînent et les professionnels de la culture sont toujours autant mobilisés pour vous faire découvrir leurs perles. Voici celles de la semaine:

Théâtre – Quelques classiques à retrouver

Sur France Culture, cinq podcasts sont mis en ligne pour réviser les classiques du théâtre. Parmi eux : “Pelléas et Melisande”, de Maurice Maeterlinck ; “Lucrèce Borgia”, de Victor Hugo ; “Pour un oui, pour un non”, de Nathalie Sarraute ; “L’Autre Monde”, pièce adaptée du roman de Savinien de Cyrano de Bergerac – à réécouter dans la rubrique Fictions / Théâtre & cie sur le site France Culture. Le moment de retrouver autrement ces œuvres cultes !

Danse – Une minute de danse par jour

Confinement oblige, la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier qu’on avait l’habitude de voir virevolter dans des espaces publics propose désormais une minute de danse par jour depuis chez elle et propose d’en faire de même ! À retrouver sur son site.

Documentaire – Qu’en est-il des artistes de demain ?

Sur Youtube, un documentaire sur « Les artistes de demain » partage les réflexions d’artistes contemporains d’une école d’art de région parisienne. Une vidéo permettant de saisir leur démarche et leur point de vue sur l’avenir des artistes et du monde de l’art.

Cinéma – Strip-Tease ne meurt jamais

L’iconique série Strip-Tease propose en accès libre 250 épisodes de son émission. Redécouvrez les moments cultes de la série « documentaire » au travers de faits sociétaux extra-ordinaires. Pendant 20 ans, la série a suscité la curiosité de milliers de téléspectateurs, alors si vous souhaitez vous replonger dans l’émission emblématique c’est ici.

Exposition – Amateurs photographes, c’est pour vous.

Cette semaine la Maison Européenne de la Photographie ouvre ses portes virtuellement et donne accès à plusieurs de ses expositions. Retrouvez l’artiste chinoise Yingguang Guo avec The Bliss of Conformity, et ses prises du Parc du Peuple de Shangai où les parents y viennent chercher le partenaire idéal pour l’éducation de leur enfant. L’artiste rouain Mihai Grecu est aussi présent à la MEP avec l’exposition Centipede Sun, un mélange entre vidéo, cinéma et animation 3D. Découvrez aussi Atsunobu Kohira pour l’Harmonie de Quatre Constellations. Par là.

Musique – Inlassable Jazz

Cinquante concerts de jazz gratuits sont disponibles grâce au Montreux Jazz Festival : des pépites comme Marvin Gaye, Johnny Cash, Nina Simone ou encore Ray Charles à écouter sans relâche. De quoi groover depuis chez soi. La platerforme ici.

Visuel :© Nadia Vadori-Gauthier