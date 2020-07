Agenda du week-end du 24 juillet

Quelques propositions de sorties culturelles et artistiques pour ce weekend du 24 juillet…

Ce samedi 25 juillet, les cinéma Kinepolis organisent à 18h la seconde édition du Discovery Day. L’accès est libre et gratuit, et l’événement permet à tous les fans de cinéma de découvrir les bandes-annonces des films à sortir prochainement. Ce sont onze cinémas Kinepolis (dont un situé en Ile-de-France, à Brétigny sur Orge) qui participent à cette seconde édition cinéphile. Il faudra toutefois réserver sa place bien en amont pour découvrir les bandes-annonces des prochains films sur grand écran. Vous trouverez en salle des goodies ainsi que des quizz qui vous permettront de tester vos connaissances sur le cinéma ainsi que, bien sûr, gagner des places pour les films qui sont annoncés prochainement.

Le festival des Confinés, au Cabaret sauvage.

Du 24 au 26 juillet, c’est Le Festival des Confinés au Cabaret Sauvage. Il s’agit d’un événement gratuit où vous pourrez assister à de nombreux concerts, avec des groupes comme Feloche, La Caravane Passe ou bien encore Soviet Suprem. Le Cabaret Sauvage – tout beau tout neuf suite à des travaux de rénovation – organise ce festival sur 3 jours au coeur du parc de la Villette, où la salle de spectacle se situe. Plus d’informations ici.

Le Festival Rhizomes.

Du 26 juillet au 2 août 2020, le festival Rhizomes vous donne rendez-vous dans dans les jardins du nord de la capitale, autour des canaux et de la Petite Ceinture. Venez profiter de concerts gratuits en plein air, sur cinq jours, autour des musiques du monde. Vous pourrez vous détendre sur les jardins nord de la ville pour vivre des moments musicaux intenses et inédits pour cette nouvelle édition du festival. Découvrez, savoura un quartier nord où les cultures et les langues se réinventent, coopèrent pour créer un lieu d’ouverture sur le monde. Plus d’informations ici.

Durant cet été, le parvis de l’Institut du monde arabe se transforme en scène de plein air, dans le cadre de l’événement « Parvis en scène ». Du 25 juillet au 6 septembre 2020, vous pourrez découvrir une très belle et riche programmation culturelle, avec des spectacles et des créations originales pour redonner la possibilité au public de retisser un lien avec le spectacle vivant.

Transat – Festival de Résidences d’artistes

Plus de cent artistes en résidence cet été dans toute la France, à la campagne et dans les quartiers. Cet événement est une initiative culturelle portée par les Ateliers Médicis et financé par le Ministère de la Culture. Ce moment est l’occasion pour des artistes tels que des les photographes, les auteurs, les plasticiens, designers, architectes, danseurs ou artistes du cirque de « renfourcher le tigre » après une période difficile pour le secteur culturel. Il s’agit là encore de faire également en sorte que le public – en particulier jeune – renoue avec la vie artistique dans tout ce qu’elle de plus divers, en assistant d’eux-mêmes aux processus de création des oeuvres.

