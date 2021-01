Agenda du week-end du 1er janvier 2021

2021… enfin ! Et avec cette nouvelle année, de bonnes résolutions artistiques et culturelles. Faute de pouvoir retourner tout de suite en salles de cinéma ou au musée, voici de quoi bien commencer cette nouvelle année toute neuve : pièce de théâtre, cours de peinture, Masterclass féministe et spectacle dansé.



Rhinocéros d’Ionesco (en ligne)

Le vendredi 1er janvier à 19h, et ce jusqu’au 19 février, le Théâtre Darius Milhaud propose toutes les semaines une diffusion en ligne de la célèbre pièce d’Ionesco, Rhinocéros. Une performance liant humour et désespoir face à l’absurdité du réel ; tous les personnages de la pièce se transformants en Rhinocéros. Produite par la Compagnie Galimafré, cette pièce entre plus que jamais en résonance avec notre quotidien et son comique en est d’autant plus nécessaire.

Cours de peinture Henri Matisse (en ligne)

En ces moments difficiles pour l’art et la culture, le collectif d’art London Drawing Group souhaite rendre l’art accessible à tous en organisant des cours et des évènements à des prix libres, accessibles à tous en ligne (il faut toutefois réserver en avance). Le samedi 2 janvier à 14h, le collectif organise un cours d’apprentissage du dessin et de la gravure autour de la technique expérimentale d’Henri Matisse. Une réalisation de découpages se fera à partir d’images et de natures mortes que Frances Stanfield présentera. Pour réserver, c’est juste-ici. A vos pinceaux (et ciseaux) !

Masterclass « Les femmes artistes au XXe siècle »

Ce dimanche 3 janvier, à 20h30, l’intervenante Ludivine Gaillard, créatrice du compte Instagram féministe « Mieux vaut art que jamais », propose une (re)découverte de l’histoire et des œuvres de femmes-artistes du XXe siècle, qui ont grandement contribué aux mouvements d’avant-garde jusqu’à l’après-guerre. Cette Masterclass, organisée par l’organisme Feminists in the City, offre une revisite de l’histoire et de l’art par le prisme des études de genre et sera bien évidemment disponible en ligne. Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Si vous n’avez pas encore eu le temps de voir la pièce dansée d’Hofesh Shechter, le théâtre de la ville rediffuse le spectacle le samedi 2 janvier à 11h et le dimanche 3 janvier à 22h ! Entre rock, métal et musique yiddish jouée par un orchestre quasiment symphonique, les danseurs incarnent une chorégraphie rapide et passionnée, qui vous fera l’effet d’une bombe. Un spectacle inoubliable à retrouver juste-là.

