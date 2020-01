Agenda des vernissages de la semaine du 16 janvier

Pour cette semaine de Fashion Week les galeries et centres d’arts sont au rendez-vous … encore vous faudra-t-il faire votre choix !

LA FORET DES ÂMES DE JULIEN FRIEDLER AU BEFFROI DE LA MAIRIE DU 1ER

Dans cette installation de colonnes lumineuses, le plasticien bruxellois Julien Friedler nous pousse à des interrogations philosophiques. Son œuvre est composée de formulaires soulevant les questions profondément introspectives qu’il a soumi à son public. Elle est donc la somme de toutes nos interrogations sur l’essence du divin et notre spiritualité. Les colonnes alignées se transforment en totems qui inspirent une méditation qu’il faut mener avec attention.

QUAND ? Jeudi 16 janvier à 17H45 | 19H30, expo jusqu’au 30 janvier

OÙ ? Beffroi de la Mairie du 1er arr., 4 place du Louvre, Paris.

BLANC SUR BLANC CHEZ GAGOSIAN

Cette exposition de groupe rassemble les œuvres de plus de vingt-cinq artistes majeurs dont Jean Arp, Lucio Fontana, Sol LeWitt, Simon Hantaï et bien d’autres. En prenant pour base la vision de la couleur blanche de Kazimir Malevitch, considérée comme une « abstraction suggérant l’utopie et l’infini », l’exposition révèle un travail extrêmement riche sur cette teinte achromatique qui pourtant évoque à première vue l’absence, le manque. Source d’inspiration, de possibilités de jeu de texture et de formes sont infinies et les symboles innombrables.

QUAND ? Jeudi 16 janvier à 18H00 | 20H00, expo jusqu’au 7 mars

OÙ ? Galerie Gagosian, 4 rue de Ponthieu, Paris, 8e arr. de Paris

ANNA SOLAL AUX BEAUX ARTS DE GENNEVILLIERS

Gagnante l’année dernière du prix Meurice, Anna Solal fabrique de l’art autant qu’elle fait de l’artisanat. Dans ces œuvres se mélangent des fragments d’objets cassés ou à jeter, avec des ruines d’objets de consommation nés mondialisés. Elle les assemble avec une poésie naïve qui n’impose aucun message. C’est délicat mais sale, trash et pourtant pop, enfantin et post apocalyptique.

QUAND ? Mercredi 22 janvier à 18H00 | 21H00, expo jusqu’au 14 mars

OÙ ? Ecole municipale des beaux-arts, Galerie Edouard Manet de Gennevilliers, 3 place Jean-Grandel

CREATIVE BEGGININGS. PROFESSIONNAL END. A LA VILLA VASSILIEFF – BETON SALON

La curatrice Julia Gardener s’est interrogée sur l’emblème qu’est la tour Montparnasse. Collectivement détesté, le gratte-ciel est l’emblème pour la plupart des parisiens d’une époque de la consommation reine. L’exposition a été conçue comme une réflexion sur l’objet de consommation produit en masse et sa place dans la société. Les artistes Kerry Downey & Joanna Seitz, Lou Masduraud, Lorenza Longhi et Maria Toumazou gravitent ainsi dans l’espace de la Villa Vassilieff.

QUAND ? Jeudi 16 janvier à 17H00 | 21H00, expo jusqu’au 18 avril.

OÙ ? Villa Vassilieff, Chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine, 15e arr. de Paris

