Agenda des vacances de Noel à Lyon

Pour la fin d’année, les vacances permettent aux enfants de s’amuser et d’apprendre et aux grands de rire et célébrer la création. Suivez le guide.

Monsieur-Madame à Mini-World

Si vous avez aimé les Monsieur-Madame (Monsieur Grognon, Madame Maladroite….), et que vos enfants ont fait de même, Mini Word Lyon propose une exposition à l’occasion des 50 ans de leur création par Roger Hargreaves.

Mini-Wolrd, 3 avenue de Bohlen, 69120, Vaulx-en-Velin.

Visite du patrimoine lyonnais

Le Musée Gadagne, le musée historique de Lyon, propose de nombreux activités autour du patrimoine de la ville, jeux de pistes, visites pédagogiques, rallye des murs peints, rallye du Vieux Lyon et voyage en Egypte ancienne.

Musée Gadagne, 1 Pl. du Petit Collège, 69005 Lyon.

Une toile en famille

Le Comoedia, cinéma populaire et de qualité à Lyon 7, se met à l’heure des vacances scolaires en proposant de séances spécifiques (à prix très réduits) à 10 h 45 et 14 H avec des films et dessins animés : Princesse dragon, Myrtille et la lettre, Monsieur Bout-de Bois, Le petit Grufffalo. En attendant la neige, Le Noël de petit lièvre brun.

Cinéma le Comoedia, 13 Av. Berthelot, 69007 Lyon.

Gregory Maqoma avec danse la force des femmmes au Théâtre de la Croix Rousse

The Valley of human sound est la première collaboration de l’icône sud-africaine Gregory Maqoma avec l’Opéra de Lyon. Le danseur formé par PARTS, l’école d’Anne Teresa de Keersmaeker propose au Théâtre de la Crois Rousse une fable sur des femmes puissantes.

Du 21 au 30 décembre à 19h30, Théâtre de la Croix-Rousse, Place Joannès Ambre, 69004 Lyon, à partir de 7 ans

Un blockbuster signé Michalik au Théâtre Comédie Odéon

Alors que Les Producteurs triomphe à Paris, Intra-Muros fait salle comble au Comédie Odéon à Lyon. Un huis clos impressionnant, qu’il sait manier le drame et la comédie en une seule pièce. Richard, un metteur en scène un peu ringard, se laisse convaincre par une assistante sociale volontaire et maladroite, de mener un atelier théâtre en prison à un jeune chien fou Kevin et un vieux mutique. Mais peut être que tous les personnages ne sont pas tout à fait ce qu’ils prétendent être ? Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est l’occasion de suivre ce cours de théâtre dans le théâtre.

Jusqu’au 15 janvier, 19h, Théâtre Comédie Odéon, 6 re Grolée, 69002 Lyon.

Un nouvel an gonflé à fêter les 20 ans des Subsistances

Le mythique lieu de création lyonnais a choisi le nouvel an pour célébrer ses 20 ans sous le titre « Sub Sylvestre ». Au programme, 3 temps : de 14h à 21h, 9 spectacles (de 20 minutes chacun) pour petits & grands dans tous les espaces des Subsistances imaginés avec l’Amicale, un chill out musical de 14h à 20h et des concerts toute la soirée à partir de 18h30 (David Walters, Guts, Pat Kalla & le Super Mojo).

Les Subs, 8 bis, quai Saint-Vincent, 69001 Lyon.

Un nouvel an de folie au Repaire de la Comédie

Dans la capitale des Gaule où coulent trois fleuves : le Rhône, la Saône… et le Beaujolais, l’humour est à prendre très au sérieux. Avec pas moins de 10 cafés théâtres, et encore plus de théâtres, tout comique débutant sait le public exigeant et conquérir Paris est plus facile que de conquérir Lyon.

Les soirées du 31 décembre sont devenues une vraie tradition et de nombreux lieux en proposent.

Le Repaire de la Comédie est l’un des ces hauts lieux de l’humour et l’un des principaux animateurs des soirées de réveillon.

Cette année, malgré le Covid, le Repaire et son responsable, Kaddour Dorgham, gâtent le public et lui offre 5 pièces : des comédies en tout genre de 18 H à minuit.

=> au repaire le 31 décembre

18 H Une mémoire d’éléphant dans un magasin de porcelaine

20 H Faut-il tout se dire dans son couple ?

22 H Ce qu’elles veulent ?

19 H 30 Léon le magicien. Magic live

21 H 30 A table, la famille est un plat qui se mange froid

=> avec Un éléphant, le couple, les femmes

A 18 H, le public sera amené à réfléchir et surtout à rire sur les points communs entre une femme délurée à la mémoire de poisson rouge et une femme psychorigide. Elles n’en ont aucun si ce n’est qu’elles se retrouvent dans la salle d’attente du cabinet du même psy.

A 20 H, un couple se demande s’il faut tout se dire ?

Avec Kaddour Dorgham, autant talentueux dans l’écriture, le jeu d’acteur que la direction d’un lieu de spectacle, Colin, mal remis de sa relation précédente, va affronter la vie de couple avec Debra, qui a décidé de dire tout ce qu’elle pense.

Une vraie réflexion drôlissime sur la vie à 2 et plus si affinité.

A 22 H, cette fois, Kaddour Dorgham est à la mise en scène de Ce qu’elles veulent ?

Que souhaitent les femmes ?, deux copines pensent avoir trouvé la réponse. Un livreur sonne chez Laura, une ingénieure. Cette rencontre, entre quiproquos et malentendus tordants, va entrainer de nombreuses situations imprévisibles et bouleverser la vie de Laura et de sa meilleure amie Jennifer.

=> et avec de la Magie et à table

Ne pouvant accueillir plus de trois spectacles, le Repaire se déploie aussi Salle Victor Hugo à Lyon.

Deux spectacles à l’affiche, un de magie, de mentalisme et l’autre qui se passe à table.

A 19 H 30. Très connu des spectateurs, Léon le magicien

A 21 H 30, A table, la famille est un plat qui se mange froid où quand Antoine et Charlotte, un frère et une sœur découvrent un secret de famille inavouable qui les met dans une situation embarrassante et loufoque

Le Repaire de la Comédie 2 Place des Capucins, Lyon 1 et Salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet Lyon 6

visuel (c) Ghislain Montvernay Wikicommons CC BY-SA 3.0