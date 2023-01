Agenda de la semaine du 9 janvier

Découvrez la sélection culturelle de la rédaction pour cette semaine !

Sixième édition du festival de danse nantais Trajectoires

Le festival Trajectoires du Centre Chorégraphique National de Nantes (CCNN) revient pour sa sixième édition ! Du château des ducs de Bretagne, au théâtre Graslin en passant par le musée d’arts de Nantes, cette édition vous embarque dans dix-sept lieux emblématiques de la culture et de l’histoire nantaise, dans un tourbillon de rythme et de poésie. Des danseurs et chorégraphes français et internationaux fouleront donc le parquet et le pavé nantais, comme Ambra Senatore, Vinii Revlon ou Leïla Ka. Danse contemporaine bien sûr, mais aussi pantsula, hip-hop et voguing, seront sur le devant de la scène dans plus de vingt spectacles aux allures engagées, notamment sur la thématique du genre et sur celle de l’égalité des sexes, fortement mises à l’honneur cette année. En solo, duo ou en troupe, il sera parfois à vous de vous familiariser avec l’univers de la danse, dans des spectacles immersifs qui troublent la frontière entre les artistes et le public. Pour tous les goûts et pour tous les budgets avec plus de dix programmations gratuites, venez (re)découvrir Nantes et Saint-Nazaire dans leurs plus belles parures.

Rendez-vous à Nantes du mercredi 11 au dimanche 22 janvier !

Projection des films de la Compétition internationale de la 44e édition du Festival des 3 Continents à L’Arlequin

Évadons-nous de Nantes à Paris, avec la projection au cinéma L’Arlequin des films de la Compétition internationale de la 44e édition du Festival des 3 Continents, qui s’est déroulée à Nantes du 18 au 27 novembre dernier. Créé en 1979, ce festival nantais met en lumière des films de fiction et des documentaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Au programme de cette semaine, dix films sortis en 2022, parfois suivis de rencontres avec les réalisateurs ou de soirées-concerts. Mention spéciale pour la projection du film Cendres glorieuses (Tro Tàn Ruc Ro), ce samedi 14, auquel a été décerné le Prix Montgolfière d’or (premier prix de la compétition), réalisé par Bùi Thac Chuyên et retraçant le parcours de deux couples d’un village côtier du Sud-Vietnam. L’Arlequin rend hommage à des cinématographies trop souvent laissées de côté des programmations, pour notre plus grand plaisir.

Du mercredi 11 au dimanche 15, réservez vite vos places ici !

Le Festival Trajectoires dans les Alpes Maritimes vous embarque pour sa cinquième édition

« Interrog[er] notre rapport au monde par le prisme des récits de vie », c’est le pari audacieux que s’est lancé cette cinquième édition du festival Trajectoires dans les Alpes Maritimes, qui met à l’honneur le spectacle vivant comme une clef de lecture essentielle pour comprendre notre société. Carros, Nice, Grasse, Mougins, Cannes, Mouans-Sartoux accueillent successivement des spectacles de théâtre, de danse, mais aussi des rencontres, débats et apéros philosophiques, afin de prolonger la réflexion avec les spectateurs. La pièce « Nos Clochards Célestes », mise en scène par Paul Pascot, ouvrira le festival à Grasse ce jeudi 12 janvier.

Du jeudi 12 janvier jusqu’au samedi 11 février !

L’immensità, la poésie au cinéma

Nous sommes à Rome dans les années 70. Clara, sublimement interprétée par Pénélope Cruz, est mère de trois enfants. Le climat machiste qui imprègne la société italienne se décline au sein du microcosme familial avec la figure du père, joué par Vincenzo Amato. Emanuele Crialese parvient à retranscrire poétiquement le mal-être de leur enfant, un jeune garçon né dans un corps de fille qui ne lui correspond pas, dont on suit le parcours et les obstacles, bien que solidement épaulé par l’amour de sa mère.

Retrouvez l’article écrit à ce sujet à l’occasion de la 44e édition du Festival du Cinéma pour en savoir plus.

En salle dès ce mercredi 11 janvier !

Mickaël Phelippeau vous invite à « voir la vie en jaune »

La Maison des Métallos au cœur du 11e arrondissement de Paris donne carte blanche au chorégraphe-portraitiste Mickaël Phelippeau, qui s’associe pour la deuxième fois à l’Association Regard Trisomie 21 (ART 21) afin de nous livrer une réflexion sur la différence et sur le handicap. La couleur jaune, fil conducteur de la démonstration symbolise ce lien qui se crée au cours de la performance entre Françoise, danseuse dite valide, et Alice, danseuse porteuse de trisomie 21, toutes les deux fondatrices de l’association ART 21. L’objectif est simple et relayé par l’injonction à la tolérance et à la jouissance des différences, qu’on retrouve dans le titre du projet artistique : on s’assemble. Apéro d’ouverture, vernissage de l’exposition d’Alice (Je suis Alice Davazoglou / Je suis trisomique, normale mais ordinaire), spectacles de danse (pièce Françoise et Alice), mais aussi ateliers de danse participatifs ouverts à tous, dans le but de participer au final festif du vendredi 27 janvier et de « danser pour voir la vie en jaune » !

Du jeudi 12 janvier au vendredi 27 janvier à la Maison des Métallos !

Visuel : Affiche Festival Trajectoires (Alpes Maritimes)