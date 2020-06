L’agenda culturel de la semaine du 8 juin

Cette semaine on retourne (presque) à une vie pre-COVID, avec des masques et des mesures barrières à respecter. Les musées nous accueillent avec plaisir et les terrasses nous tendent les bras. Alors que faire cette semaine ?

Tout d’abord, prendre un verre en terrasse et apprécier les rayons de soleil qui les caressent en fin de soirée. Pour cela Fluctuart le premier centre d’art urbain flottant rouvre ses portes ainsi que son rooftop.

Galeries saint germain des prés

Les galeries d’art de saint germain des prés sont ouvertes et prêtes à accueillir les amateurs aguerris au même titre que tous les publics désireux de découvrir et d’apprendre. Les galeries de Saint-Germain-des-Prés, toutes spécialités et sensibilités confondues, se fédèrent à partir du jeudi 11 juin autour d’une opération intitulée #VisitonsNosGaleries, pour promouvoir leur importance dans le paysage culturel français. L’opération #VisitonsNosGaleries se déroulera du jeudi 11 (avec une nocturne jusqu’à 21h) au dimanche 14 juin (ouverture de 14 à 19h).

Champs Élysée festival

Pour sa 9e édition ce festival spécialisé dans le cinéma indépendant français et américain se réinvente pour une édition totalement gratuite et numérique. Le festival a lieu du 9 au 16 juin 2020. La découverte des films en compétition se fait sur leur site internet. Le festival fondé en 2012 regroupe les salles de cinéma des Champs- Elysées, il a pour ambition de promouvoir le cinéma indépendant français et américain au près du grand public. Cette édition gratuite et numérique permet d’apporter un soutient plus que nécessaire durant cette période à la jeune créations. Vous pouvez aussi lire notre interview de Barbara Carlotti, qui est l’ambassadrice de la nouvelle section « Musique et Cinéma » ou avec Justine Lévêque, la directrice artistique de ce grand rendez-vous cinéphile .

Très court festival

Depuis le 5 et jusqu’au 14 juin, la 22ème édition du Très court festival a lieu. Le festival se déroule 100 % en ligne et dans 7 langues. S’émouvoir en moins de 4 minutes ? Le festival en offre la preuve par 124 films sélectionnés et accessibles cette année gratuitement pour tous. Vous pouvez retrouver l’interview Perrine Dufourcq la coordinatrice générale du Très Court Festival.

La programmation de la Pop

Née en mars 2016, la péniche La Pop est le lieu des musiques mises en scène. C’est un incubateur artistique amarré face au n°34 quai de la Loire à Paris dans le 19ème. La Pop propose comme chaque année de faire découvrir une une œuvre d’art dont le son est l’un des éléments constitutifs. Après Claude Lévêque, Christian Boltanski, Robin Meier et Cécile Beau, c’est au tour de l’artiste plasticienne Violaine Lochu de s’emparer de cet espace flottant. L’entrée est libre dans des conditions sanitaires strictes : jauge limitée à 6 personnes, port du masque obligatoire, etc. Afin de limiter tout contact et prêt de matériel, vous êtes invité a vous munir de votre propre casque audio ou de vos écouteurs de téléphone pour visiter l’installation. Découvrez en plus sur le site internet de la Pop.

Toujours le théâtre 14

« Elle pas princesse, lui pas héros ». Johanny Bert a su chevaucher le tigre en proposant d’inverser les attentes en plaçant 10 spectateurs sur le plateau et les comédiens dans le gradin. La chronique complète du spectacle ici. Jusqu’au 28 au Théâtre 14, à 11h, 14h et 17h. Du mardi au dimanche. Durée 50 minutes. Les enfants peuvent voir le spectacle seuls, ils sont pris en charge par le théâtre. Et le billet est à 2 €. A partir de 7 ans.

Visuel: NILS