Agenda de la semaine du 26 septembre 2022

Que vous soyez plutôt musique, théâtre ou cinéma, il y a quelque-chose pour vous dans notre agenda de la semaine. Et bien sûr pour toutes les préférences, ce week-end, l’immanquable Nuit Blanche !

Festival Baroque de Pontoise

Le 30 septembre débute le Festival Baroque de Pontoise, évènement unique en son genre dans la région francilienne. Un festival total à la croisée des arts. Une invitation à célébrer le genre baroque qui, le site du festival le rappelle, signifie dans son étymologie : « irrégulier, imparfait ou étrange tout en étant au service de la beauté. » Le festival débutera à la Cathédrale Saint-Maclou, avec l’ensemble Il Caravaggio et la contralto Anthéa Pichanick qui feront entendre toute la richesse de l’oeuvre de Vivaldi.

Du 30 septembre au 22 octobre. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Festival de Marne

Pendant plus de deux semaines (du 30 septembre au 22 octobre), des artistes musicaux de tous les univers se produiront lors du Festival de Marne. Une manifestation créée dans les années 80 à l’initiative de Jean Ferrat afin de mettre en valeur la chanson francophone. Retrouvez les Howlin’ Jaws, Cats on Trees, We Hate You Please Die, Odezenne, et encore beaucoup d’autres artistes lors de cet évènement phare de la rentrée.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Festival du Film Britannique de Dinard

Du 28 septembre au 2 octobre, le Dinard Festival se dévoilera dans une 33ème édition avec toujours la même volonté de transmettre au public ce que le cinéma britannique a de mieux à offrir. Un rendez-vous immanquable pour les cinéphiles. Parmi les films en compétition, on retrouve par exemple All My Friends Hate Me de Andrew Gaynord ou encore Emily, le nouveau film de Frances O’Connor sur la vie imaginaire et imaginée de l’écrivaine Emily Brontë.

Pour plus d’informations cliquez ici.

Le Roi Lear à la Comédie-Française

Après sa Nuit des rois en 2018, Thomas Ostermeier retrouve la troupe de la Comédie-Française, en proposant de nouveau un regard singulier sur une oeuvre de Shakespeare. Avec une nouvelle traduction d’Olivier Cadot, Le Roi Lear se présente comme une « tragédie de la démesure, d’une amplitude dramaturgique exceptionnelle ».

Du 23 septembre au 26 février. Le spectacle est complet mais des places à visibilité réduite restent disponibles au Petit Bureau de la Comédie-Française une heure avant chaque représentation.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer au Théâtre de la Cité

50 ans après sa création en 1971 au Théâtre de la Cité, Thibaud Croisy revient sur la pièce déjantée de Copi dans son lieu d’origine (après la création de la pièce en mai au T2G). Un spectacle sur les corps et les limites de la parole, à voir absolument. Du 29 septembre au 7 octobre.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Nuit Blanche à Paris

La Nuit Blanche 2022 revient ce samedi 1 octobre avec pour thème la peinture de Jérôme Bosch Le Jardin des Délices. Plus de 200 évènements artistiques seront à découvrir dans toute l’Île de France. Retrouvez notre article sur la programmation de cet évènement immanquable ici.

Visuel : Affiche du Festival Baroque de Pontoise.