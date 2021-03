Agenda de la semaine du 1er Mars

Ce mois de mars commence bien avec une belle semaine riche d’événements qui montrent la capacité saisissante du monde culturel à se réinventer malgré la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir.

Acte IV des Planches de l’ICART

Depuis 2017, l’école ICART, spécialisée dans le management de la culture et du marché de l’art, organise, dans le cadre du MBA d’ingénierie culturelle et management, un événement qui met à l’honneur des jeunes talents de tous les horizons. De la danse au stand-up, en passant par le théâtre et le slam, cet acte IV se distribue autour du thème de l’Héroïsme, dont les artistes devront se saisir pour élaborer une prestation de sept minutes. A l’issue de ces représentations, deux prix seront décernés : le prix du public et le prix du Jury. L’événement sera retransmis en direct sur Twitch le 8 mars à 20h, uniquement sur inscription.

« Une semaine pour fêter le festival documentaire »

Cette seconde édition du festival Best of doc, organisé par l’association Documentaire sur grand écran, se tiendra exclusivement en ligne du 3 au 9 mars sur la plateforme VOD « La toile » et la salle de cinéma virtuelle « La vingt-cinquième heure ». Le catalogue est une sélection des dix meilleurs documentaires sortis entre 2019 et 2020. Parrainé par le cinéaste Nicolas Philibert (De chaque instant, Être et avoir) le festival s’organiste autour de la projections des documentaires et de rencontres avec les réalisateurs. Toutes les informations sont à retrouver sur le site.

La Berlinale maintenue en ligne

Si une partie du festival reste réservée aux professionnels accrédités, la « Berlinale talents » et la « World Cinema Fund » sera accessible librement en ligne. Du 1er au 5 mars, le public pourra découvrir la sélection 2021 des « Talents », qui navigue entre ateliers, conférences et films, autour du thème « DREAMS » qui permet de s’évader un moment de cette période anxiogène et de comprendre la nécessité de continuer à rêver malgré tout. La « World Cinema Fund » se concentre sur la question de la décolonisation du cinéma, à travers plusieurs rencontres avec des acteurs du cinéma international. Toutes les informations sont à retrouver ici.

Le Mois de la poésie commence!

Le festival se réinvente cette année pour une édition « vivante et plurielle » et « plus ambitieuse et plus numérique que jamais ! » Ce sont près de 140 artistes qui s’invitent dans votre salon pour des performances poétiques qui s’entremêleront également aux arts visuels, au théâtre et à la musique. La programmation, riche des spectacles qui n’ont pas pu se tenir l’année dernière compte tenu de la pandémie, promet d’être prolifique. L’inauguration du festival ce soir sera honoré par le spectacle ciguë x annie Lafleur x thisquietarmy suivi d’un entretien avec Annie Lafleur, animé par Valérie Forgues. Toutes les informations sont à retrouver ici.

Forum Vertigo : repenser la culture à l’heure du Covid-19

Cette cinquième édition du Forum Vertigo, initiée par l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique), s’organise autour de tables rondes rassemblant des artistes et programmateurs européens. Les débats reviendront sur « l’état de stupeur de la profession » résultant de la pandémie de Covid-19 qui a forcé le monde culturel à se réinventer malgré les nouvelles contraintes imposées par cette situation. Ces débats seront suivis de deux pièces de théâtre, à retrouver sur Zoom, Traces of Antigone et Hotel Antiœdipus d’Elli Papakonstantinou. L’événement aura lieu la journée du 3 mars, de 15h30 à 20h30. Toutes les informations sont à retrouver ici.

