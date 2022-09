Agenda de la semaine du 12 septembre

Cette semaine il y a en a pour tous les goûts. De la musique, de la danse, de l’art, du cinéma, de l’opéra, de l’art,… À vous de choisir !

Festival Bien fait !

Extansion du Festival Faits d’Hiver, Bien fait ! s’installe dans sa maison mère et au Socle pendant 10 jours. Chaque soir deux projets se succèdent, se répondent et procurent une sensation d’union, d’unisson propre à chaque spectateur. Pour découvrir ces chorégraphies rendez-vous au 16 de la rue Geffroy-l’Asnier à Paris ou au Socle-Paris. Ces deux salles du 4ème arrondissement de la capitale mettent en avant la danse du 12 au 21 septembre.

Où : Micadanses-Paris et Le Socle-Paris / Quand : du 12 au 21 septembre / Informations supplémentaires

Nocturne Rive Droite

À la croisée entre l’art contemporain et le milieu associatif il y a ce mercredi 14 septembre la nocturne Rive Droite. Dès 18h assistez à de nombreux vernissages dans une quarantaine de galeries parisiennes. A partir de 19h rendez vous à la galerie Nathalie Obadia pour assister à la performance de Nasima Omid et Yannos Majestikos. Jusqu’à 21h vous pouvez visiter les galeries partenaires tout en mangeant au buffet réalisé par Café Coeur. Cette association propose des mets éco-responsables et favorise l’insertion de personnes précaires ou réfugiées.

Où : 40 galeries parisiennes / Quand : le 14 septembre / Informations supplémentaires

Festival « Alliance des corps » – Carte blanche à Marinella Senatore au Palais de Tokyo

Cette année le palais de Tokyo fête ses 20 ans ! Pour célébrer cela il organise les festivités. Du 15 au 18 septembre il laisse carte blanche à Marinella Senatore. Cette artiste multidisciplinaire, aidée de 40 associations d’artistes et sportifs, vous propose des performances, des dj sets, des workshops, … L’artiste italienne a développé un art participatif qui repose sur la puissance de création du groupe. Ces quatre jours au palais de Tokyo sont une forme de citoyenneté active qui honore l’union après deux années marquées par le covid. C’est « un projet qui célèbre l’être ensemble, l’engagement, le féminisme et l’inclusion ». Quoi de mieux pour cette rentrée que de faire corps tous ensemble !

Où : Palais de Tokyo / Quand : du 15 au 18 septembre / Informations supplémentaires

Festival Musica

Pendant 15 jours, la capitale européenne accueille le festival Musica. Parmi les concerts à ne pas rater il y a évidement celui de Georges Aperghis qui ouvre la programmation mercredi soir. Pour les enfants le festival a crée une programmation spéciale intitulée Mini Musica. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Strasbourg entre le 15 septembre et le 2 octobre ce n’est pas une excuse pour ne pas suivre ce très beau festival car plusieurs concerts seront retransmis sur France Musique.

Où : Strasbourg / Quand : du 15 septembre au 2 octobre / Informations supplémentaires

Festival Play it again !

Depuis 2015, le festival Play it again ! met en avant le cinéma de patrimoine. Du 14 et 27 septembre vous pouvez découvrir ou re-découvrir des films classiques pour rire et pleurer devant un grand écran. Au programme Mulholland Drive, La maman et la putain, Le Parrain mais également des chefs-d’œuvre de l’humour tel que Mon Oncle, Le Corniaud, Le Jouet et encore plus absurde La cité de la peur. Cette année le festival rend hommage à l’acteur Michel Simon à travers trois films en noir et blanc que sont L’Atalante, Fric-Frac et La Poison.

Où : partout en France / Quand : du 14 au 27 septembre / Informations supplémentaires

Opéra La Juive

Pour assister à un grand opéra à la française il faut aller en Suisse, à Genève, plus précisément. Jusqu’à la fin du mois de septembre vous pouvez assister à la représentation de La Juive. Composé en 1835 par Fromental Halévy, célèbre compositeur de musique romantique et enseignant de Georges Bizet. Cet opéra a connu un grand succès notamment grâce à ses effectifs importants et à sa majestueuse scène finale. Pas simplement lyrique, des thèmes forts sont abordés tel que l’intolérance religieuse, l’impérialisme ou encore le fanatisme. L’histoire est grave, tragique car elle conte « la vie juive en Europe menacée par le fanatisme catholique et forcée de migrer constamment ».

Où : Grand Théâtre de Genève / Quand : les 15, 17, 20, 23, 25 et 28 septembre / Informations supplémentaires

Frida Kahlo, au delà des apparences

On la connaît tous mais à travers cette exposition on l’a découvre sous un nouveau jour. Cette exposition du Palais Galliera met en avant son intimité, la manière dont elle s’est construite à travers ses représentations. Pour réussir cette exposition, la maison d’enfance de Frida Kahlo, la Casa Azul, a fournir de nombreuses pièces (robes traditionnelles, cosmétiques, accessoires, correspondances, …). Tous ces éléments sont mis en échos avec des films et des photographies de l’artiste. Outre cela l’exposition aborde aussi le passage de l’artiste à Paris et sa proximité avec les Surréalistes. Seulement jusqu’au 31 décembre vous pouvez admirer son influence sur la mode contemporaine à travers la présentation de pièces de collection.

Où : Palais Galliera (Paris) / Quand : du 15 septembre au 5 mars 2023 / Informations supplémentaires

10ème Festival du film de Montreuil

Pour sa dixième édition le Festival du film de Montreuil propose une programmation INCROYABLE ! De nombreuses avant-premières sont prévues tel que le dernier film de Blandine Lenoir et celui de Mia Hansen-Løve. On a aussi hâte de découvrir le nouveau film d’animation de Véra Belmont, Les Secrets de mon père. En plus de recevoir les réalisateurs et acteurs de nombreux films projetés, le festival accueille deux invités d’honneur. D’une part le réalisateur deux fois palmés Ruben Östlund et d’autre part le cinéaste Sergei Loznitsa viennent présenter quelques uns de leurs films.

Où : Le Méliès (Montreuil) / Quand : du 14 au 18 septembre / Informations supplémentaires

Festival Paris Paradis

Cette semaine le week-end commence vendredi avec le Festival Paris Paradis. Trois jours de festivités avec de la musique, des stand-up, des animations, des activités ludiques et sportives. Ce week-end on tisse du lien avec toutes ces personnes à qui on ne sourit pas le matin dans le métro. Venez écouter vos chanteurs préférés (Mickey 3D, Cats on Trees, Bilal Hassani, Patrick Bruel, …) ou rire aux blagues de vos humoristes adorés (Kyan Khojandi, Nawell Madani, …). Pensez à réserver !

Où : Parc de la Villette (Paris) / Quand : du 16 au 18 septembre / Informations supplémentaires

Visuel : Palais de Tokyo