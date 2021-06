Agenda culturel du week-end du 25 juin

Ce week-end ne pas louper : la première sortie en discothèque, un festival de musique, une rencontre avec des célébrités, la visite de galeries lyonnaises et des spectacles de rue !

Le printemps de Bourges

Déjà commencé depuis mardi, le festival se poursuit jusqu’à dimanche 27. Le printemps de Bourges accueille une multitude d’artistes de Sylvain Tellier et Philippe Katerine en passant par Alain Souchon, L’Impératrice, Suzanne ou encore Tryo. Il y en a pour tous les goûts. Le Palais d’Auron, l’auditorium, le théâtre Jacques Coeur et l’Abbaye de Noirlac reçoivent le public assis. Il faut donc réserver pour chaque concert. L’accès à la live zone, pour voir en direct la retransmission des concerts, est gratuit sur réservation. Pleins d’artistes sont aussi à découvrir lors des sessions « Inouis » !

Plus d’informations : Le printemps de Bourges

Festival Des Livres, des Stars

La 5e édition présidée par Michel Drucker, accueille pour la première fois des personnalités du monde littéraire, en plus des « stars ». Soutenu par l’association LECTURE POUR TOUS, le festival lutte contre l’illettrisme. Une cinquantaine de célébrités, des petits et grands écrans ou de la scène politique et musicale, qui a publié un livre dans l’année, est présente. Gilbert Montagné, Yann Moix, Anne Roumanoff, Gérard Darmon, Benjamin Castaldi, Frédéric Mitterrand ou encore Marie s’infiltre font partie des invités. Une sélections de personnalités très éclectique donc pour cette édition ! Le festival organisé en plein air est accessible de façon libre et gratuite. Au programme : séances de dédicaces, conférences et lectures publiques. L’évènement se tient samedi et dimanche Place Fontenoy dans le 7e arrondissement.

Plus d’informations : Des Livres, des Stars

Reviens la nuit !

Les discothèques pourront rouvrir leurs portes à partir du 9 juillet mais deux clubs parisiens vont accueillir samedi 26 juin une expérimentation clubbing et scientifique inédite. Organisée par l’ANRS et l’AP-HP, cette soirée test doit évaluer la transmission du covid-19 dans les boîtes de nuit. À cette occasion, Laurent Garnier, Étienne de Crécy, Pedro Winter, ou encore Kiddy Smile seront présents à la Machine du Moulin Rouge et au Cabaret Sauvage. 2 200 noctambules volontaires y participeront. Pour faire partie de l’expérience, il faut : être âgés entre 18 et 49 ans, résider en Île-de-France et être vaccinés (vaccination complète). Un tirage au sort déterminera les heureux élus.

Plus d’informations : Reviens la nuit !

Exposition Osez les galeries !

20 galeries lyonnaises se fédèrent et annoncent la 2e édition de « Osez les galeries ». Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021, venez découvrir de l’art en tout genre au détour d’une balade dans les rues de Lyon. Cette ville est par ailleurs, la seule ville de France disposant d’une biennale d’art contemporain internationale !

Plus d’informations : Osez les galeries

Spectacles de rue à l’hôtel de ville de Paris et sur la pelouse de Reuilly

Deux spectacles de rue différents sont proposés, l’un de danse hip-hop sur le parvis de l’hôtel de Ville, l’autre de cirque contemporain sur la pelouse de Reuilly. Les deux compagnies se produisent dans le cadre de la clôture de la 5ème édition du festival Temps Danse. Aujourd’hui vendredi 25 juin, à partir de 20h, la compagnie Dyptik présente son spectacle « Mirage (un jour de fête) ». La pièce chorégraphique à 360° est interprétée par huit danseurs. Samedi 26 et dimanche 27, le collectif Cirque Pardi ! joue « Rouge Nord ». Il s’agit d’une fresque avec une chanteuse acrobate, des musiciens donnant un concert live et un funambule, évoluant dans un décor avec un camion grue, une Mercedes et une cabine téléphonique ! Les spectacles sont gratuits mais sur réservation.



Plus d’informations : Spectacles de rue

Visuel : affiche Printemps de Bourges