Agenda culturel du week-end du 22 et 23 janvier

Ce weed-end, de multiples événements culturels sont à retrouver. Théâtre, musique, littérature ; tant de rendez-vous à ne pas manquer !

Les Nuits de la lecture

Du 20 au 23 janvier 2022, c’est la sixième édition des Nuits de la lecture dans toute la France. À Paris, au Centre culturel irlandais, Emmanuelle Devos lit du Edna O’Brien, à Cannes, Alain Damasio propose une lecture-concert de son roman Les Furtifs (éditions La Volte), au Centre Pompidou-Metz, on rend hommage à l’artiste Etel Adnan (1925-2021) avec l’exposition Écrire, c’est dessiner… Les Beaux-Arts de Paris et le Centre national du livre proposeront un marathon de lectures à voix haute de L’Odyssée d’Homère par Erik Orsenna, Mathias Malzieu, Abd al Malik, Olivia Ruiz, Jean de Loisy, Marie Modiano, Maylis de Kerangal, Clotilde Courau, Karine Tuil, Jean-Christophe Rufin et Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2022…

Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine

Décalée pour cause de Covid, c’est ce samedi qu’a lieu la vraie première de Seras-tu là ? Ruez-vous sur ce spectacle tragiquement drôle où la prise de conscience de la fragilité de la vie se transforme en variété des années 1990. Solal Bouloudnine et Michel Berger vous attendent au Monfort du 22 au 29 janvier.

Festival Hors pistes au Centre Pompidou



Le festival pluridisciplinaire du Centre Pompidou a ouvert ses portes ce lundi 17 janvier. Jusqu’au 16 février se succèdent des expositions, des spectacles et des projections ayant tous pour thème cette année « Les âges de l’image ». Fascinant.

Hyper Weekend Festival de Radio France

Du 21 au 23 janvier se tient à la Maison de la Radio et de la Musique l’Hyper Weekend Festival. Au programme, concerts, performances, masterclasses, expositions, DJ Set ; tout un show musical mettant en avant les musiques actuelles. Le but, permettre la découverte des artistes émergents de la scène musicale française et la redécouverte d’artistes reconnus. Dimanche soir il sera notamment possible d’assister dans l’auditorium à une reprise de « Love on the beat » par Alex Beaupain, accompagné de l’orchestre à cordes Code.

Albi Jazz Festival

Ce week-end se termine la troisième édition du Albi Jazz Festival. Des concerts à la fois IN au Grand Théâtre, à la Maison de la Musique ou encore à l’Espace Apollo de Mazamet ; mais également OFF sous chapiteau. Il sera possible de retrouver des artistes comme Nicolas Gardel.

Visuel : Affiche