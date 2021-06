Agenda culturel du week-end du 18 juin

L’agenda culturel de ce week-end est décentralisé ! Mis à part l’exposition évènement au mahJ, toutes les sorties présentées se passent hors de Paris !

Le festival « Le Livre à Metz » !

Du 18 au 20 juin, la ville de Metz se métamorphose en immense fête de livres et d’auteurs. Cette année, le thème du Livre à Metz est « Demain est à nous » et les parrains et marraines sont Florence Aubenas, Mathias Enard, Geoffroy de Pennart et Fabien Toulmé. De plus, il y aura 220 invités, dont des auteurs et journalistes étrangers, venus partager leurs expériences et réflexions sur des questions d’actualité. Au programme, 70 évènements thématiques ! Le festival se charge aussi d’une mission de sensibilisation à la lecture et l’écriture dans les écoles, à l’hôpital, en maison de retraite ou encore en centre pénitentiaire. Ce beau moment de partage se déroule ce week-end du 18 juin à Metz.

Plus d’informations ici !

« Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour École, 1905-1940 » au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme [mahJ] met à l’honneur l’Ecole de Paris ! Durant la première moitié du 20ème siècle, des artistes du monde entier se sont réunis dans la capitale française pour créer une des plus brillante scène artistique au monde. S’ils ne partageaient pas un même style, ils cherchaient tous l’émancipation sociale, artistique et religieuse. Le mahJ se concentre ici sur les artistes juifs, dont Chagall, Modigliani, Soutine et tant d’autres ont contribué à faire, en leur temps, de Paris, la capitale mondiale de l’art.

Plus d’informations ici.

Les « Narrations du futur » débutent ce vendredi à Strasbourg

« Être les artisans d’un avenir à imaginer ensemble », voilà l’objectif des « Narrations du futur » organisées par le Centre dramatique national de Strasbourg. Au programme, des spectacles, débats, projections, plateaux radio mêlant les questions environnementales aux idées philosophiques, artistiques, économiques et sociales. Ce bel espace de réflexion s’ouvre dès aujourd’hui, vendredi 18 juin, avec le spectacle Auréliens au Théâtre du Maillon. Il s’agit d’une adaptation théâtrale d’un discours du scientifique et militant écologiste Aurélien Barrau.

Plus d’informations ici.

Le Festival de Marseille revient cette année !

Le Festival de Marseille met à l’honneur la riche création contemporaine durant trois semaines, du 17 juin au 11 juillet puis du 24 au 29 août. Au programme, danse, théâtre, musique, cinéma, tout ceci placé sous le signe de l’échange et du partage. L’objectif de ce festival est de pouvoir parler au plus grand nombre. Ainsi, un tarif unique à 10euros pour chaque spectacle (5euros pour les moins de 12ans) est mis en place. De plus, 2700 places sont accessibles pour 1 euro afin de s’adresser aux plus précaires.

Ce vendredi 18 juin, le mot d’ordre est « inclusivité » avec le spectacle « Forme(s) de vie » créé par le chorégraphe marseillais Eric Minh Cuong Casting. Au Ballet national de Marseille, les danseurs du Shonen et des interprètes en perte de mobilité se réunissent pour faire danse commune.

Pour plus d’informations sur le festival, cliquer ici.

Visuel : Affiche Festival de Marseille © Photo : Léa Magnien et Quentin Chantrel – Graphisme : Floriane Ollier