Agenda culturel de la semaine du 22 juin

Que faire cette semaine, chez soi ou dehors, voici nos propositions !

Théâtre de la Ville

Pour fêter les retrouvailles, le théâtre de la Ville organise une veillée exceptionnelle à l’espace Cardin. Durant 48h, du lundi 22 juin à 16h au mercredi 25 à 12h de la poésie, de la danse, de la musique, du théâtre… Les entrées sont libres et gratuites sur réservation, au programme 48h multidisciplinaire pour fêter la réouverture et la diversité du lieux. Le programme complet est disponible ici mais voici quelques extraits de l’événement :

Lundi 22 juin: 16h Consultations poétiques, musicales et chorégraphiques – Jardins de L’Espace Cardin, petite salle et à l’extérieur du théâtre. Jusqu’à minuit en continu

Dans la nuit de lundi 22 à mardi 23

Transition à minuit : Hugues Quester lit Houellebecq – Studio durée 45 mn, Créée en partenariat avec le Printemps des poètes.

3H: Nous n’irons pas ce soir au paradis – Studio Un spectacle Serge Maggiani raconte l’Enfer de Dante D’après La Divine Comédie de Dante Alighieri, L’Enfer, Chants I, II, III, IV, V En collaboration avec Valérie Dréville.

Mardi 23: 16h Consultations poétiques, musicales et chorégraphiques – Jardins de L’Espace Cardin, petite salle et à l’extérieur du théâtre** Jusqu’à minuit en continu

Mardi 23: 19h30 Tenir Paroles- Grande salle Soirée poétique collective en 3 tableaux sous la direction d’EMMANUEL DEMARCY-MOTA avec 46 acteurs, des soignants, des patients et des scientifiques à partir des consultations poétiques et scientifiques. 19h30-20h30 – 1er tableau : du 13 mars au 13 avril 2020

Marché du film – Cannes

Lancement du marché du film ce lundi 22 juin et jusqu’au 26 juin. Le festival de Cannes a annoncé le marché du film online, crée pour soutenir le secteur cinématographique, français et international. Pour l’événement, la plateforme met en relations les agents de vente et les institutions du monde entier, comme à Cannes « en vrai », en favorisant le live, les projections vidéos et une mise en relation simple entre les professionnelles. Le Marché du Film Online est un espace réservé aux professionnels de l’industrie cinématographique, l’accréditation se fait sur le site internet.

Grand Palais – Pompéi

Le Grand Palais ne rouvre que le 1 juillet, mais sa billetterie est déjà ouverte. Il est possible de réserver dès aujourd’hui son entrée pour l’exposition Pompéi, du 1 juillet jusqu’au 27 septembre. Alliant technologies et archéologie, l’exposition raconte l’histoire fascinante de cette Cité et des (re)découvertes permises par les fouilles menées à toutes les époques, jusqu’à aujourd’hui. Concernant les consignes sanitaires, elles sont disponibles sur leur site internet.

Lafayette Anticipation

La fondation des galeries Lafayette propose « Happy few”, une proposition de visite exceptionnelle. Les jeudis et vendredis, de 18h à 19h et de 19h à 20h, réservez gratuitement l’ensemble de la Fondation pour vous et vos proches uniquement et découvrez, dans la limite de 6 personnes, l’exposition de Rachel Rose (lire notre article), les espaces secrets et les coulisses de la Fondation, accompagné.e.s d’un.e médiateur.rice.

Deux fois par semaine le lieu est réservé aux enfant pour les visites « kids only ». Les visites « Kids only » sont un moment d’échange où l’imagination, la liberté et la curiosité des enfants sont à l’honneur, pour découvrir de manière ludique l’oeuvre d’un.e artiste dans une fondation qui leur est totalement réservée.

Il est possible aussi de visiter l’exposition Rachel Rose indépendamment tous les jours, sauf les mardis, de 11h à 19h. Et les espaces d’exposition ferment les jeudis et vendredis à 18h pour la visite « Happy Few » uniquement sur réservation.

Visuel: © Vue sur l’exposition Rachel Rose – Lafayette Anticipation