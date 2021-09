Agenda culture de la semaine du 13 septembre

Cette semaine, l’agenda est presque 100% parisien entre salons, expositions, spectacles et sorties cinématographiques : de quoi vous faire apprécier la rentrée !

L’empaquetage de l’Arc de Triomphe :Un hommage à Christo

Même après leur mort, les artistes Christo(Christo et Jeanne-Claude,) partagent leur art, jusqu’à Paris, avec la réalisation d’un de leur plus gros projet : Arc de triomphe wrapped. Initialement, prévu pour septembre 2020, le projet fut reporté en raison de la crise sanitaire. Donc l’arc de triomphe sera tout de même emballé, ce 18 septembre, après la mort de l’artiste, en mai 2020. 25 000 m2 de tissus bleu, argenté et 3 000 m de cordes rouges, en polypropylène recyclés seront déployés, du 15 juillet au 17 septembre. Il sera possible de visionner cette œuvre monumentale du 18 septembre au 3 octobre. Il est toujours possible de visiter l’arc de triomphe aux tarifs habituels. La place de l’étoile sera piétonnisé à partir du 18, il faudra présenter un pass sanitaire pour traverser la place. Plus de 300 médiateurs seront à disposition afin de répondre aux questions et distribuer des échantillons de tissus. Plus d’informations: Fondation Christo

Journées du patrimoine 2021

Les 38ème journées du patrimoine restent maintenues cette année, le 18 et 19 septembre. Pour l’occasion, les plus grands monuments français ouvrent gratuitement leurs portes à tous. Le Panthéon participe aussi aux journées du patrimoine 2021. L’entrée sera gratuite tout au long du week-end, l’occasion de découvrir ce monument dédié aux Grands Hommes (et femmes) de la France. Le graphiste Philippe Apeloig projettera, en plein air, plusieurs de ses œuvres sur les façades extérieures du Panthéon durant les nuits du 16,17 et 18 septembre. La plus attendue des visites de ces journées du patrimoine est sans doute celle du Palais de l’Elysée. Pandémie oblige, une jauge de 10 000 visiteurs a été instaurée pour toute la durée du week-end. Tout en découvrant les coulisses du Palais de l’Elysée, treize photographes des plus grandes agences de presse françaises exposeront leurs photos d’Emmanuel Macron. La réservation en ligne est obligatoire, de plus, un pass sanitaire sera exigé.

Toutes les informations sur les Journées du patrimoine

Le 11 Septembre, 20 ans après

11 Septembre. Une date connue de tous de part le drame auquel elle fait référence. Ce jour, la phrase « nous sommes tous américains » a raisonné dans le monde ainsi que l’écho de sa reprise « nous sommes tous français » en 2015 après les attentas du Bataclan. L’exposition, organisée par la collaboration de l’association France Will Never Forger et Paris Match 20 ans après les attentats du 11 Septembre, a pour but de témoigner du courage et de la détermination de ceux qui ont choisi de vivre malgré l’obscurité qui les entourent. Il rend hommages aux victimes aux Etats Unis et en France, et consolide l’amitié des deux nations en temps de crises, y sont exposés les photos des évènements marqueront à jamais l’histoire. Retrouvez l’exposition à l’université Paris II Panthéon-Assas du 16 aux 30 septembre. 92 rue d’Assas 75006 Paris

Forum Low Carbon France, l’environnement en fête

Du 17 au 19 septembre, Low Carbon France organise la troisième édition de son forum annuel éco-citoyen à Paris. Le but ? Universaliser des pratiques et modes de vie écologiques, présenter des initiatives pour la transition et proposer des projets engagés pour demain. Un programme sérieux mis à la portée de chacun à travers des activités ludiques, festives et engagées organisées au cours de ces trois jours. Tables rondes, marché, ateliers DIY, espace kids & family, espace chill & food trucks : chacun et chaque tranche d’âge y trouvera son compte ! L’évènement est entièrement gratuit mais attention, l’inscription est obligatoire : ? 8 Rendez-vous Halle des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple à Paris 75004 : · Vendredi 17 septembre de 19h à 21h · Samedi 18 septembre de 12h à 20h · Dimanche 19 septembre de 12h à 20h 13 septembre 2021.

Taste of Paris 2021, un évènement de goût!

Le célèbre festival de cuisine Taste of Paris revient pour sa sixième édition du 16 au 19 septembre 2021, au Grand Palais Éphémère à Paris. Un lieu, quatre jours, cinquante-et-un chefs étoilés ou pépites culinaires et une multitude de plats signatures à goûter dans des formats dégustations ! Découvrez également la crème des artisans et producteurs sélectionnés et plébiscités pour leur excellence et leur engagement et plongez dans l’univers culinaire des chefs stars qui monteront sur scène pour des démonstrations. Inspiré pour mettre la main à la pâte ? Le salon vous propose également de suivre les cours de cuisiniers professionnels. Que vous soyez cuisinier aguerri, fan de Top Chef ou simple gourmand : Taste of Paris est une expérience gastronomique hors du commun à ne pas manquer ! Le salon est ouvert comme un restaurant avec deux sessions par jour : une session « journée » et une session « soirée ». Les billets sont valables pour une session, et sont disponibles ici : · Session « journée » : 11h30 – 16h00 · Session « soirée » : 19h00 – 23h30 Attention, Taste of Paris est équipé de la solution de paiement dématérialisé « Cashless » qui prend la forme d’une carte. Afin d’être sûr de pouvoir consommer dans n’importe quel restaurant, bar ou exposant du salon, il vous est donc recommandé de vous créer et de créditer votre compte. Les modalités liens de création sont sur le site de l’évènement

Dune !

Ce mercredi 15 septembre 2021, le film de Denis Villeneuve « Dune» sort dans les salles françaises. Cette œuvre complexe de science-fiction met en scène Thimothé Chalamet, Zendaya ou encore Rebecca Ferguson, sur fond sonore signé Hans Zimmer. On suit l’histoire de Paul Althreides (T.Chalamet) qui afin de sauver l’avenir de la vie de sa famille doit se rendre sur Dune, qui est la seule planète la plus dangereuse mais la seule qui détient la ressource.

Summertime

À travers 25 jeunes de L’os Angeles, Carlos Lopes Estrada 13 septembre 2021 présente le 15 septembre. Summertime, une œuvre poignante enrichissante, qui mélange art et société. Sex Éducation: La saison 3 de sec éducation sort le 17 septembre à 9H sur Netflix. Après 2 ans d’attente, la rentrée de Maeva, Otis et Aimee s’annonce mouvementée. La série explore la vie lycéenne et intime au sein de lycée Moordale.

Amala Dianor danse à la Porte Dorée

Le génial danseur à la souplesse folle Amala Dianor presente en premières mondiales les Jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021 à 20h sa dernière création, Siguifin. Elle rassemble Neuf danseuses et danseurs, trois chorégraphes et un maître d’œuvre, comme une « constellation de talents venant du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Le but ? Célébrer la vitalité d’une danse africaine hybride, décloisonnée, en perpétuelle évolution, à l’image du bouillonne ment artistique qui anime tout le continent.

Avec les chorégraphes Alioune Diagne, Naomi Fall et Ladji Koné. Informations et réservations ici

Par Nolwenn MOQUET, Fanny ROSSELIN, Pauline BIYERMAN, Alix MARDON et Ambre GUIRIABOYE, étudiantes à l’ESJ Paris.

Visuel : affiche Journées du patrimoine